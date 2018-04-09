Trump-İbadi görüşmesinde gündem Doğu Guta

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump ile Irak Başbakanı İbadi arasındaki görüşmede DEAŞ'la mücadele ve Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı ele alındı.
Beyaz Saray, Trump-İbadi görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Başkan Trump ile Başbakan İbadi, Suriye'deki durumu ve Şam yakınlarındaki ürkütücü muhtemel kimyasal saldırı haberlerini ele aldılar." ifadesine yer verildi.
İbadi'nin Trump'a, DEAŞ'a karşı mücadelede ABD'nin verdiği "kararlı destekten" dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, "İki lider ayrıca DEAŞ'ın kalıntılarının da temizlenmesi sürecinin hızlandırılmasını ve bölgedeki diğer tehditlere karşı beraber çalışma ihtiyacını konuştular." değerlendirmesi yapıldı.
Ayrıca Trump ile İbadi'nin, yaklaşan seçimler öncesinde Irak'ın birlik ve bütünlüğünün önemine de vurgu yaptıkları belirtildi.
Esed rejimi, önceki gün akşam saatlerinde, ablukada tuttuğu Duğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son noktası olan Duma ilçesinde kimyasal silah kullanmıştı. Saldırı sonucu en az 78 kişi can verirken, yüzlerce kişi de gazdan etkilenmişti.
Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlular. Büyük bedel ödenecek." değerlendirmesini yapmıştı.
Ayrıca ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine 9 Nisan Pazartesi günü söz konusu kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Irak Başbakanı Haydar el-İbadi arasındaki telefon görüşmesinde, DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısının da ele alındığı bildirildi.
Macaristan'da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki barışçıl eylemleri takip eden Filistinli gazeteci Yasir Murteca’nın, “İsrail askerlerine yönelik herhangi bir tehlike arz etmediği halde” katledildiğini itiraf etti.
ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine BMGK, 9 Nisan Pazartesi günü toplanma kararı aldı.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin ortaya çıkan görüntülerde katledilen çocuklarının başında ağıtlar yakan babalarının çaresizliği görülüyor.
Macaristan'da katılımın yüksek olduğu genel seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı. 5 milyondan fazla kişinin oy kullandığı seçimlerde sandık başında renkli görüntüler yaşandı.
Avrupa Birliği, Esed rejiminin Duma'daki kimyasal silah saldırısını sert biçimde kınarken, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.
Somali'de, ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit sokmaya çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçağın havalimanında yakalandığı bildirildi.
BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, Myanmar hükümetine, ülkedeki çatışmalardan etkilenenlere insani yardımın kesintisiz olarak ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulundu.
Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 Nisan 2012'de silahla vurulan ve ırkçı cinayete kurban gittiği tahmin edilen Türk genci Burak Bektaş için bir anıt dikildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanımından "derin endişe" duyduğunu belirterek, bu "iğrenç" saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.
İsviçre'nin başkenti Bern'de izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü YPG/PKK yandaşlarına, polis plastik mermilerle müdahale etti.
Fransa, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısı üzerine BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin, ordu güçleriyle girdikleri çatışmaların ardından Dali kentinin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin Useymin, "Beşşar Esed'in yerleşim yerleri ve savunmasız sivillere yönelik saldırılarını sürdürme konusundaki ısrarını kınıyorum." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.