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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Nisan 2018
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 09 Nisan 2018

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısını görüşmek üzere toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşılayacak

1- Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov Türkiye'de

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'u resmi törenle karşılayacak.

- Baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Ceenbekov onuruna resmi akşam yemeği verecek. 

(Ankara/14.00/16.30/16.45/17.30/18.30/19.30) 

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) 

3- Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık edecek.


(Ankara/16.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde toplanacak CHP MYK'ye başkanlık edecek, vefat eden 24. Dönem CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner için TBMM'de düzenlenecek törene ve Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.


(Ankara/10.30/12.00/13.00)

5- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.

(İdlib/Azez/Afrin) 



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen FETÖ davasının ardından basın açıklaması yapacak, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kadın Kahramanlar" programına iştirak edecek.


(İstanbul/10.00/13.00) 


EKONOMİ 

1- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde, Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) 


2- TÜİK, finansal yatırım araçlarının mart ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00) 


DÜNYA DİPLOMASİ 

1- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Doğu Guta/Washington/ Brüksel) 

- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırısını görüşmek üzere toplanacak. 


(New York) 



GÜNCEL 

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında görevlerinden ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılandığı davaya, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmeye devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 132 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.00)

- FETÖ'nün Sakarya yapılanmasına ilişkin davada 14'ü tutuklu 43 sanığın yargılaması, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.

(Sakarya/09.00)

- Meslekten ihraç edilen 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar'ın da aralarında bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı Şırnak'taki darbe girişimi davası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek.

(Adana/09.30)

- FETÖ'nün "Bolu çatı yapılanması davası"nda 34'ü tutuklu 120 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu/10.00)



SPOR 

1- Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Galatasaray, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00) 

2- Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta, Balıkesirspor Baltok-Denizlispor maçıyla sona erecek.

(Balıkesir/18.00) 

3- Voleybolda Efeler Ligi play-off finali dördüncü maçında Halkbank ile Arkas Spor, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

- Seride 2-1 önde bulunan Halkbank, maçı kazanırsa şampiyon olacak.

(Ankara/18.00) 

4- Voleybolda Efeler Ligi play-off üçüncülük etabı üçüncü ve son maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta, Haldun Alagaş Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.00)



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