09:12, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Macaristan'da seçimi kaybeden lider istifa etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan'da yapılan genel seçimle ilgili resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Oyların yüzde 91'inin sayıldığı seçimin sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48'ini, Jobbik oyların yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) oyların yüzde 12'sini, Yeşiller Partisi (LMP) oyların yüzde 6'sını, Demokratik Koalisyonu (DK) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazandı.

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 133, Jobbik 26, MSZP-PM koalisyonu 20, DK 9, LMP ise 8 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Sonuçlara göre 133 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede, 5 parti ve ittifak meclise girmeyi başardı.

VONA İSTİFA ETTİ

Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona düzenlediği seçim değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada ise pazartesi (bugün) genel başkanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

SEÇİMİN ANA KONUSU SIĞINMACILAR VE İSLAM

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da seçim kampanyalarının ana konusu sığınmacılar ve İslam oldu.

Başbakan Viktor Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadıkları bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu ileri sürdü.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini defalarca dile getirmişti.