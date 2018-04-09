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İTO'da organ seçimleri başladı
İTO'da organ seçimleri başladı
Foto: İstanbul Ticaret Odası

İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri bugün başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Ticaret Odası üyeleri, odada 4 yıl boyunca görev yapacak temsilcilerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor.

İTO'nun 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri, bugün saat 09.00’da Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) başladı.

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO’nun 81 meslek komitesinin 261’i Meclis Üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00’a kadar devam edecek.

ORAN'DAN ÜYELERE ÇAĞRI

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, oda üyelerine demokrasinin sağladığı temel erdemlerden biri olan oy haklarını kullanmaları çağrısında bulundu.

Oran, “Bugün tarafsız, şeffaf ve kardeşlik ruhu içinde bir seçim gerçekleştireceğiz. Bunun için her türlü tedbiri aldık. Seçimlerimizin İTO’nun 136 yıllık kurumsal kimliğine yakışır şekilde, dirlik ve birlik içindeki yürüyüşümüz için bir adım olmasını diliyorum. Tüm üyelerimizi sandık başına çağırıyorum.” ifadelerini kullandı. 

 YENİ BAŞKAN 14 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 14 Nisan Cumartesi günü saat 13.00 ile 17.00 arasında kurulacak.

Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

 

- Ring seferleri yapılacak

 

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin seçim alanına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için bir dizi önlem aldı. Üyelerin seçimin yapılacağı Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’ne kolay ulaşımı için Kazlıçeşme ve Bakırköy’den ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Ring noktalarından ilk araçlar saat 08.30’da ka​lkacak.

Bu yıl 136. yılını kutlayan İstanbul Ticaret Odası, üye sayısı itibarıyla dünyanın en büyük beş odasından biri konumunda bulunuyor. İTO, Türkiye’deki ortalama her 4 şirketten 1’ini temsil ediyor. Milli gelirin yüzde 28’ini, toplam vergi gelirinin yüzde 43’ünü ve toplam dış ticaret hacminin yüzde 50’den fazlasını İTO’nun üyeleri üretiyor.



İlgili Konular İTO İstanbul Ticaret Odası İTO seçimleri
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