09:33, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Suriye'de askeri havaalanı vuruldu, 14 ölü





Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'de Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı yapıldı. Suriye resmi haber ajansı SANA'dan yapılan açıklamada"Tayfur havaalanını birden fazla füze vurdu" ifadeleri kullanıldı. Saldırıda İranlı güçlerin de aralarında bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti. Humus'taki Tayfur askeri havaalanı yakınlarında yüksek seste patlamaların duyulduğu bildirildi. Saldırı ile ilgili bölgedeki aktif devletler henüz birbirini suçlama aşamasında.

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