10:06, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Bangladeş'te üniversite öğrencilerinden 'memur kotalarına' protesto





Bangladeş'te üniversite öğrencileri tarafından, resmi kurumlarda "ayrımcı" iş kotasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleniyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bangladeş'te binlerce üniversite öğrencisi, resmi kurumlarda "ayrımcı" iş kotasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenliyor. Dakka Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin önünde toplanan farklı okullardan binlerce öğrenci, oturma eylemi için Shahbagh kavşağına yürüyüşe geçti. Bangladeş Öğrenci Hakları Koruma Konseyi, ülke çapında eylem kararı aldıklarını duyurdu. Gösterinin organizatörlerinden Hasan el Mamun, yaptığı açıklamada, talepleri karşılanana kadar gösterilere devam edeceklerini bildirdi. Bangladeş'te Başbakan Şeyh Hasina hükümeti, memur kadrolarının yüzde 56'sının gazi yakınlarına ve azınlıklara verilmesini kararlaştırmıştı. Bangladeş İstatistik Bürosuna göre, ülkede 2016-2017 mali yılında işsiz sayısı 2,7 milyondu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.