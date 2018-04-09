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Afganistan
10:18, 09 Nisan 2018 Pazartesi

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Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı
Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı
Foto: Arşiv

Afganistan'da Said Abad köyündeki polis karakoluna, Taliban üyeleri tarafından lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu 6 polis hayatını kaybetti, 3 poliste yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban üyelerinin karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul Emniyet Amiri Esedullah Habibi, örgüt üyelerinin Said Abad köyündeki polis karakoluna lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Habibi, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını kaydetti.

Saldırının ardından bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğine işaret eden Habibi, örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından karakolun kontrol altına alındığı iddia edildi.



İlgili Konular Said Abad Afganistan taliban
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