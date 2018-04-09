10:18, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı



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Afganistan'da Said Abad köyündeki polis karakoluna, Taliban üyeleri tarafından lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu 6 polis hayatını kaybetti, 3 poliste yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban üyelerinin karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi. Sar-i Pul Emniyet Amiri Esedullah Habibi, örgüt üyelerinin Said Abad köyündeki polis karakoluna lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı. Habibi, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin yaralandığını kaydetti. Saldırının ardından bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğine işaret eden Habibi, örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından karakolun kontrol altına alındığı iddia edildi.

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