10:21, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Suriye havaalanı saldırısını İsrail'in yaptığı iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye'de saat 04.00 sularında Humus'taki T 4 hava üssüne düzenlenen füze saldırısı ile ilgili Esed rejimi kaynakları, yine Humus'taki Şayrat üssüne saldırıldığına ilişkin iddialar ortaya attı.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christopher Sherwood yaptığı açıklamada, "Bizim yaptığımıza dair haberler doğru değil. Suriye'de herhangi bir hava saldırısı yaptığımızı teyit edemem." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu sözcülüğü ise, bu konuda açıklama yapamayacaklarını belirtti.

T 4 ve Şayrat, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üsler olarak biliniyor.

Her iki üste de İran güçleri bulunuyor.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada, saldırıyı iki İsrail savaş uçağının gerçekleştirdiği öne sürüldü. Açıklamada, İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasını kullandığı ve 8 füze atışı yaptığı ifade edildi. Savunma sistemlerinin 8 füzeden 5'ini engellediği bildirildi.

Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen televizyon kanalı, füzelerin Akdeniz'den atıldığını ve Lübnan üzerinden geçerek Suriye'ye düştüğünü belirtti.