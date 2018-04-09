10:35, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Güney Kore'de, tutuklu eski Devlet Başkanı hakkında dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak aleyhinde dava açıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, cezaevindeki eski Devlet Başkanı Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi yasa dışı olarak ofis dışına çıkarıp bunları özel bir mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Savcılar, yolsuzluk yaparak edindiği ileri sürülen mal varlıklarını elden çıkarmasını önlemek için Lee'nin kişisel mal varlığının dondurulması için harekete geçmeyi planlıyor.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yılları arasında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyor.

45 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee, 45 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lee'nin halefi Park Geun Hye de geçen yıl yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla devlet başkanlığı görevinden azledilmiş ve 6 Ekim'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.