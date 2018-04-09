Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:54, 09 Nisan 2018 Pazartesi
Uzak Doğu
10:35, 09 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Güney Kore'de, tutuklu eski Devlet Başkanı hakkında dava açıldı
Güney Kore'de, tutuklu eski Devlet Başkanı hakkında dava açıldı

Güney Kore'de, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak aleyhinde dava açılırken, savcılar Lee'nin kişisel mal varlığının dondurulmasını planlıyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Kore'de, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak aleyhinde dava açıldı.

Yonhap ajansının haberine göre, cezaevindeki eski Devlet Başkanı Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi yasa dışı olarak ofis dışına çıkarıp bunları özel bir mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. 

Savcılar, yolsuzluk yaparak edindiği ileri sürülen mal varlıklarını elden çıkarmasını önlemek için Lee'nin kişisel mal varlığının dondurulması için harekete geçmeyi planlıyor.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yılları arasında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyor. 

45 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyor.

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee, 45 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Lee'nin halefi Park Geun Hye de geçen yıl yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla devlet başkanlığı görevinden azledilmiş ve 6 Ekim'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



İlgili Konular güney kore Lee Myung-bak
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Uzak Doğu Haberleri
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma için endişeli
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma için endişeli

KSYÖ Durum Merkezi Doğu Guta'daki Duma'da hafta sonu düzenlenen kimyasal saldırı olaylarını yakından izlediklerini söyleyerek ciddi endişe duyduklarını söyledi
New York Times Gülnara Kerimova'yı merak ediyor
New York Times Gülnara Kerimova'yı merak ediyor

Özbekistan eski lideri İslam Kerimov'un ölümünün ardından hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili gözaltına alınan ve kendisinden uzun zamandır haber alınamayan Gülnara Kerimov New York Times'ın konusu oldu
İran'ın Urumiye Gölü her gün biraz daha kuruyor
İran'ın Urumiye Gölü her gün biraz daha kuruyor

Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nün kapladığı alan, kuraklık nedeniyle bir yılda 23 kilometrekare azaldı.
Tacikistan'dan yabancı kültürlere karşı milli kıyafet mücadelesi
Tacikistan'dan yabancı kültürlere karşı milli kıyafet mücadelesi

Tacikistan Kültür Bakanlığı yabancı kültürlerin kıyafet tarzının ülkede yayılmasını önlemek için daha önce kadınlar için yaptığı kıyafet düzenlemesini şimdi erkekler için de yapacak
Özbekistan da Hac seferi ücreti belli oldu
Özbekistan’da Hac seferi ücreti belli oldu

Bu yıl Hac için Suudi Arabistan'a gidecek olan Özbek Hacı adaylarının ödeyeceği rakam belli oldu
Fransa'da grev 100 milyon avroya maloldu
Fransa'da grev 100 milyon avroya maloldu

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresinin grev nedeniyle uğradığı zarar 100 milyon avro olarak açıklandı
Somali'de siyasi kriz Parlamento Başkanı'nın istifasını getirdi
Somali'de siyasi kriz Parlamento Başkanı'nın istifasını getirdi

Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari'nin, güvenoyu tartışmasından kaynaklanan haftalardır süren siyasi kriz nedeniyle istifa ettiği bildirildi
İngilizce Kamerun'u ikiye böldü
İngilizce Kamerun'u ikiye böldü

Kamerun'daki İngilizce konuşan Anglofon güneyliler ile yerel dil konuşan Gao bölgesi arasında yaşanan gerilimin ardından karşılıklı adam kaçırmalar hız kazandı
Filistin'deki 'Toprak Günü' gösterilerinde şehit sayısı 32'ye yükseldi
Filistin'deki 'Toprak Günü' gösterilerinde şehit sayısı 32'ye yükseldi

Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında devam eden gösterilerde işgal askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 32'ye ulaştı
Güney Kore'de tutuklu eski Devlet Başkanı hakkında dava açıldı
Güney Kore'de, tutuklu eski Devlet Başkanı hakkında dava açıldı

Güney Kore'de, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak suçlamalarıyla geçen ay tutuklanan eski Devlet Başkanı Lee Myung-bak aleyhinde dava açılırken, savcılar Lee'nin kişisel mal varlığının dondurulmasını planlıyor.
Suriye havaalanı saldırısını İsrail'in yaptığı iddiası
Suriye havaalanı saldırısını İsrail'in yaptığı iddiası

Suriye'de bu sabah İran güçlerinin bulunduğu hava üssüne yapılan saldırının İsrail uçaklarınca yapıldığı iddia edildi
Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı
Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı

Afganistan'da Said Abad köyündeki polis karakoluna, Taliban üyeleri tarafından lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlenmesi sonucu 6 polis hayatını kaybetti, 3 poliste yaralandı.
Bangladeş'te üniversite öğrencilerinden 'memur kotalarına' protesto
Bangladeş'te üniversite öğrencilerinden 'memur kotalarına' protesto

Bangladeş'te üniversite öğrencileri tarafından, resmi kurumlarda "ayrımcı" iş kotasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleniyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Anton'un görevinden ayrılacağını duyurdu
Suriye'de askeri havaalanı vuruldu 14 ölü
Suriye'de askeri havaalanı vuruldu, 14 ölü

Suriye'de askeri havaalanına füze saldırısı yapıldı
SMDK Doğu Guta saldırısında uluslararası toplumu sorumlu tuttu
SMDK Doğu Guta saldırısında uluslararası toplumu sorumlu tuttu

SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, yaptığı açıklamada, "BMGK kararlarını, özellikle de kimyasal silahların kullanımıyla ilgili 2118 sayılı kararı ihlal etmeye devam eden rejime karşı sürekli ve caydırıcı önlemler alamamaktan uluslararası toplumu sorumlu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park'a 24 yıl hapis cezası
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park'a 24 yıl hapis cezası

Eski G. Kore lideri Park'ın karar duruşması canlı yayınlanacak
Eski G Kore lideri Park'ın karar duruşması canlı yayınlanacak

Güney Kore, Kuzey ile yapılacak zirveden net bir deklarasyon bekliyor
Güney Kore Kuzey ile yapılacak zirveden net bir deklarasyon bekliyor

Güney Koreli şarkıcılar Kuzey Kore'de sahne aldı
Güney Koreli şarkıcılar Kuzey Kore'de sahne aldı

Kuzey ve Güney Kore arasındaki zirvenin tarihi belli oldu
Kuzey ve Güney Kore arasındaki zirvenin tarihi belli oldu

Güney Kore'de kayalığa oturan gemidekiler kurtarıldı
Güney Kore'de kayalığa oturan gemidekiler kurtarıldı

Güney Kore'de yolcu gemisi kayalıklara oturdu
Güney Kore'de yolcu gemisi kayalıklara oturdu

Güney Kore'den fazla mesaiye çözüm
Güney Kore'den fazla mesaiye çözüm






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 