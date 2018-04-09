11:27, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Somali'de siyasi kriz Parlamento Başkanı'nın istifasını getirdi



Foto: Muhammed Osman Jawari

Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari'nin, güvenoyu tartışmasından kaynaklanan haftalardır süren siyasi kriz nedeniyle istifa ettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari, güvenoyu tartışmasından kaynaklanan, haftalardır süren siyasi kriz nedeniyle istifa etti. Parlamento Sözcü Yardımcısı Abdiweli İbrahim Mudey, Somali Federal Parlamentosu Başkanı Muhammed Osman Jawari 'nin, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yaptığı saatler süren görüşmenin ardından istifa ettiğini açıkladı. Mudey, Jawari'nin istifa mektubunu kendisine sunduğunu ifade etti. Somali'de 17 Mart'ta, merkezi Dubai'de bulunan DP World şirketinin ülkedeki tüm çalışmalarının yasaklanması kararının ardından 107 milletvekili, Parlamento Başkanı Jawari'nin istifasını istemiş ve güven oylaması yapılması talebinde bulunmuştu. Öte yandan dün ülkeye yasa dışı yollardan 9 milyon dolarlık nakit sokmaya çalıştığı iddia edilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir uçaktaki paralara el konulduğu duyurulmuştu. Havalimanı güvenlik yetkilileri ve istihbarat görevlileri, geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Ülke basındaki haberlerde, Parlamento Başkanı Jawari'nin istifasının uçak olayının ardından gelmesinin dikkat çekici olduğu belirtiliyor. Muhammed Osman Jawari, son 5 yıldır Somali Federal Parlamentosunda başkanlık görevini yürütüyordu.

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