Fransa'da grev 100 milyon avroya maloldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fransız Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanlarının 22 Mart'tan bu yana düzenlediği grevin neden olduğu zararın 100 milyon avro olduğu bildirildi.
SNCF İcra Kurulu Başkanı Guillaume Pepy, BFMTV kanalında açıklamalarda bulundu.
Ülkedeki grevin 22 Mart'ta başladığını anımsatan Pepy, demiryolu çalışanlarının bu süre içinde bugün dahil 5 gün grev yaptığını kaydetti.
Grevin ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini kaydeden Pepy, "Bugünkü gibi, sefere çıkan tren sayısı az olduğundan günlük kayıp 20 milyon avro civarında. SNCF'nin grevin başından bu yana uğradığı zarar yaklaşık 100 milyon avro." ifadelerini kullandı.
Greve rağmen, yüksek hızlı trenlerin (TGV) yüzde 20'sinin, ayrıca her altı şehirler arası trenden birinin sefer yaptığını söyleyen Pepy, "Bu rakamlarla Fransa demiryolu ulaşımının felç olmadığına işaret ediyorum." dedi.
Fransız halkının yüzde 72'sinin demiryolu reformunu desteklediğini belirten Pepy, "Küçük bir değişiklik değil kurumun 80 yıllık geleceği planlanıyor, ona göre adımlar atıyoruz." diye konuştu.
Fransa'da hükümetin demiryollarını özelleştirme ve çalışanların ayrıcalıklı statüsünde değişikliğe gitme planı olarak görülen reform tasarısına karşı 4 sendika kademeli grev kararı almıştı. 28 Haziran'a kadar haftanın belli günleri ilan edilecek grevin, geçen hafta Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile yapılan görüşme sonrası uzatılabileceği belirtilmişti.
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