11:58, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Özbekistan’da Hac seferi ücreti belli oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Dini İdaresi basın servisi 2018 Hac sezonuna yönelik harcamalar ile ilgili kişi başına 38 milyon Özbek Somu, yani 4 bin 668 dolar fiyat belirledi.

Özbekistan Resmi haber ajansı bu yılki Hac için adayların 25 Nisan'a kadar çeşitli hastalıklara karşı aşılanacağını bildirdi. Hac mevsimi sırasında Özbek hacılara hizmet vermek üzere 230 kişilik bir grup seferber edilecek.

Mevcut yıldan başlayarak Özbekler son 5 yılda ikinci defa Hacca gidemeyecek. Umre' ye gitmek isteyenler için ise son iki yıl içinde hiç Umre'ye gitmemiş olma şartı belirlendi.

Geçen yıl, Özbekistan'dan Hacca gidenlerin sayısı yaklaşık yüzde 40 artarak 7 bin 200 kişiye ulaşmıştı. Özbekistan Dini İdaresi bu sayının her geçen yıl artacağını bildirdi.

Rus RIA Novosti ajansı Özbekistan yetkililerinin Suudi Arabistan hükümeti ile anlaşarak 2018 yılında ülkeden Hacca gidenler sayısının 10 bin 000 olacağını bildirmişti.



