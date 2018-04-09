12:08, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Tacikistan'dan yabancı kültürlere karşı milli kıyafet mücadelesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan Kültür Bakanlığının ülkede erkekler için giyimler önerisini yayınlayacağı bildirildi.

Kültür Bakanlığı'nın bu önerileri içeren kitabı ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Bu önerilerde Tacik erkeklerin iş yerinde, okulda, düğünlerde, tatilde ve benzeri yerlerde giymesi tavsiye edilen giysiler hakkında talimatlar içereceği düşünülüyor.

Kitabın amacının yabancı kültürlere ait giyinme şekillerine karşı ülkenin milli özelliklerimi korumak olduğu belirtildi.

Kültür Bakanlığı daha önce Cumhurbaşkanlığı Ofisi ve Kadın ve Aile İşleri Komisyonu ile birlikte bayanlar için giyim önerileri içeren bir kitap yayınlamıştı. Bu kitap 7 ile 70 yaş arasındaki kızlar ve kadınlar için kıyafet örneklerini içeriyordu. Ayrıca kitapta giyilmesi yasak olan elbiseler hakkında da bir bölüm bulunuyordu.