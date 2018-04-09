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İran'ın Urumiye Gölü her gün biraz daha kuruyor
İran'ın Urumiye Gölü her gün biraz daha kuruyor

Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nün kapladığı alan, kuraklık nedeniyle bir yılda 23 kilometrekare azaldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (ISNA) haberine göre, Urumiye Gölü'nü Canlandırma Kurumu'nun Batı Azerbaycan Müdürü Ferhad Serhoş, kuraklığın geçen yıl da gölde büyük su kaybına neden olduğunu söyledi.

Serhoş, "Urumiye Gölü'nün kapsadığı mevcut alan 2 bin 276 kilometrekaredir. Bu da geçen yıla göre 23 kilometre azaldığını gösteriyor" dedi.

İranlı yetkili, gölün derinliğinin de geçen yıla oranla 2 santimetre azaldığını belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen Urumiye Gölü, İran'ın kuzeybatısında Batı Azerbaycan eyaleti ile Doğu Azerbaycan eyaleti arasında bulunuyor.

Adını Azeri Türkleri ve Kürtlerin yaşadığı Urumiye şehrinden alan göl, kuraklıktan önce 5 bin 200 kilometrekare yüz ölçümüne sahipti.

En derin noktası yaklaşık 16 metre olan gölün büyük bir kısmı kurudu.

Göldeki kuruma geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çevre halkının yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kuraklıkla mücadele eden gölü yeniden canlandırmak, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin şu ana kadar gerçekleştiremediği seçim vaatlerinden biriydi.

 



İlgili Konular iran iranda kuraklık Urumiye gölü
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