12:26, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Cinsel istismar suçları tasarısı Meclis'te



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TBMM Başkanlığı'na sunulan cinsel istismarda cezaları artıran düzenlemeye göre, istismarın 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıya göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak. Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek.



Cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek.

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