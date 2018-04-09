Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Atatürk Havalimanı’nda karşıladı.
İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı
TBMM Başkanlığı'na sunulan cinsel istismarda cezaları artıran düzenlemeye göre, istismarın 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.
Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildi
Senegal'in başkenti Dakar'daki Afrika Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katılan ülkenin Cumhurbaşkanı Sall, Türk zırhlısı "Ejder Yalçın"lar tarafından korundu
İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri bugün başladı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın Türkiye-İran sınırının yakınlarında devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi
İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İstanbul'da yaptığı gezintinin ardından yarın sabah Ankara'ya gitmek üzere yola çıkacak.
Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah, Türkiye'ye yönelik düzensiz Afgan göçüne dair, "Tabii ki yasa dışı göçmenler her ülke için sorun yaratabilir. Onların ülkelerine dönmesi için görüşmelerimiz sürüyor." dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, "Bakırköy-Bağcılar Kirazlı metrosuna yakın bir zamanda kavuşacağız. Bu sayede 12 dakikada Bakırköy sahile gidebileceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Önümüzde 2019 seçimleri var. Türkiye, 2019'da siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birine sahne olacak. Önce mart seçimleri, ardından milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri ile ülkemizi geleceğe taşıyacak kadroları belirleyecek. 2019 adeta bir milat olacak" dedi
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, "Açık ve net söylemek gerekirse, AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la dayanışmasında ilkeler yok.Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan hükümetinin meselesidir, AB'nin kınaması gereken sözlerdir." dedi.
Başbakan Yıldırım, Afganistan İcra Heyeti Başkanı ile ortak basın toplantısında, "Afganistan'ın terörü kökünden çözmeye yönelik ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlı bir adımdır. Artık bir el sıkışma, geçmişi geride bırakıp geleceği inşa etme zamanı gelmiştir." ifadesini kullandı.
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, yaptığı açıklamada, Myanmar'daki zulümden kaçan Arakanlı Müslümanlar için 25 bin barınma ünitesi taahhüdünde bulunduklarını ancak yer tahsisi konusunda sürecin yavaş işlediğini belirtti.