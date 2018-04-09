12:46, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da





İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Atatürk Havalimanı’nda karşıladı.

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