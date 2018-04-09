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Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da
Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da

İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko İstanbul’a geldi. Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Atatürk Havalimanı’nda karşıladı.



İlgili Konular Poroşenko Çavuşoğlu Türkiye Ukrayna
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Dış Politika Haberleri
Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da
Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da

İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı
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