New York Times Gülnara Kerimova'yı merak ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birkaç yıldan beri ortada görünmeyen Özbekistan eski lideri İslam Kerimov'un büyük kızı Gülnara Kerimova'nın kaderi hakkında hala güvenilir bir bilgi yok.
New York Times'ta 5 Nisan tarihinde "Nerede kayıp kız Gugusha" başlığıyla yayınlanan Özbekistan makalesinde Gülnara Kerimov'un 2 Eylül 2016'da ölen babasının mozolesini hala ziyaret etmediği belirtildi.
Gazeteye göre birçok insan Gülnara Kerimova'nın öldüğüne inanıyor. Özbekistan'da 27 yıl iktidar olan İslam Kerimov'un çok kıymet verdiği kızının akıbeti hakkında akrabaları da bilgi sahibi değil. İman ve babasının adını verdiği İslam isminde iki çocuğu olan Gülnara'nın 2003 yılında boşandığı New York'ta yaşayan Özbek ve Afgan kökenli bir Amerikalı olan eski kocası Mansour Maksudi de yetkili mercilerden kendisi hakkında bilgi alamadıklarını söylüyor.
İngiltere, İsviçre ve Dubai'de yüklü miktarda parası olduğu ve adının yolsuzluk iddialarına karışması sonrasında 2014 yılında ev hapsine mahkum edildi. 2016 yılında babasının ölümü üzerine mezarına gitme izni verilmedi.
Dünyanın bir kısmı İslam Kerimov'u Sovyetler Birliği'nin dağılmasından ortaya çıkan en baskıcı hükümdarlardan biri olarak görürken, birçok Özbek'e göre, Sovyet dönemi Komünist lideri ülkeyi bağımsızlığına götüren ulusun babası. Orta Asya'daki diğer komşularını rahatsız eden Rus egemenliğini savunan İslam Kerimov'un mirasçısı ilan ettiği Gülnara hakkında tek açıklama geçen yıl yeni lider Şevket Mirziyayev'den geldi.
Mirziyayev yaptığı açıklamada Gülnara Kerimov'un, Taşkent savcılığı tarafından vergi kaçakçılığından, büyük Özbek şirketlerine ait para ve malların gasp edilmesinden ve devlet mülkünün çalınmasından mahkum edildiğini ve beş yıllık “kısıtlı özgürlük” e mahkum edildiğini söyledi.
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Özbekistan eski lideri İslam Kerimov'un ölümünün ardından hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili gözaltına alınan ve kendisinden uzun zamandır haber alınamayan Gülnara Kerimov New York Times'ın konusu oldu
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