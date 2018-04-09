Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:13, 09 Nisan 2018 Pazartesi
Ortadoğu
13:48, 09 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma için endişeli
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma için endişeli

KSYÖ Durum Merkezi Doğu Guta'daki Duma'da hafta sonu düzenlenen kimyasal saldırı olaylarını yakından izlediklerini söyleyerek ciddi endişe duyduklarını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde hafta sonu düzenlendiği kimyasal silah saldırısından ciddi endişe duyduğunu belirtti.

KSYÖ Genel Direktörü Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, KSYÖ Durum Merkezi'nin olayları yakından izlediğini ifade etti.

Açıklamasında, saldırıdan duyduğu endişeyi paylaşan Üzümcü, şunları kaydetti:

"Kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırı hakkında hazırlanan rapor ulaştıktan sonra hemen ön araştırma yapıldı. Durum Tespit Misyonu (FFM), kimyasal silahların kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek için mevcut kaynaklardan daha fazla bilgi toplamaya çalışıyor. FFM bulgularını taraf ülkelere rapor halinde sunacaktır. Bu konuda ciddi kaygı duyuyorum."

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere önceki gün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.



İlgili Konular KSYÖ Doğu Guta Duma kimyasal saldırı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı
Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı

Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, kızının İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıya dair, "Tüm bunlar, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane oldu." ifadesini kullandı.
İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti
İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli Filistinli bir çocuğu vurarak şehit ettiği bildirildi.
Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu
Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ülkeyi “iflasa” sürüklediğini söyleyen Güney Sudan'ın eski Genelkurmay Başkanı yeni bir muhalif grup kurdu
Almanya da milyonlarca kamu çalışanı greve gidiyor
Almanya’da milyonlarca kamu çalışanı greve gidiyor

Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde 2,3 milyon kamu çalışanının uyarı grevine gideceği belirtildi
Fas Başbakanından BM'ye Polisario uyarısı
Fas Başbakanından BM'ye Polisario uyarısı

Fas Başbakanı, özgürlük yanlısı Polisario Cephesi'nin Batı Sahra'daki faaliyetlerine BM müdahale etmezse kendilerinin sert cevap vereceklerini söyledi
İspanya Esed'in Duma'daki kimyasal saldırısını kınadı
İspanya, Esed'in Duma'daki kimyasal saldırısını kınadı

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından, Esed rejiminin Duma'daki sivilleri kimyasal silahla hedef almasının kınandığına ilişkin yazılı açıklama yapıldı
Almanya'dan Esed rejimine 'sert kınama'
Almanya'dan Esed rejimine 'sert kınama'

Alman hükümeti, Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısını sert dille kınadı
AB 2016 yılında 1 milyon kişiye vatandaşlık verdi
AB 2016 yılında 1 milyon kişiye vatandaşlık verdi

Avrupa İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre, 2016 yılında 995 bin kişiye AB vatandaşlığı verildi.
Gana'da altın madeninde yaşanan göçükte 6 kişi öldü
Gana'da altın madeninde yaşanan göçükte 6 kişi öldü

Gana'da bir altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti, 2 madenci de yaralı kurtarıldı
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma için endişeli
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü Duma için endişeli

KSYÖ Durum Merkezi Doğu Guta'daki Duma'da hafta sonu düzenlenen kimyasal saldırı olaylarını yakından izlediklerini söyleyerek ciddi endişe duyduklarını söyledi
New York Times Gülnara Kerimova'yı merak ediyor
New York Times Gülnara Kerimova'yı merak ediyor

Özbekistan eski lideri İslam Kerimov'un ölümünün ardından hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili gözaltına alınan ve kendisinden uzun zamandır haber alınamayan Gülnara Kerimov New York Times'ın konusu oldu
İran'ın Urumiye Gölü her gün biraz daha kuruyor
İran'ın Urumiye Gölü her gün biraz daha kuruyor

Dünyanın en büyük ikinci tuz gölü olarak bilinen İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Urumiye Gölü'nün kapladığı alan, kuraklık nedeniyle bir yılda 23 kilometrekare azaldı.
Tacikistan'dan yabancı kültürlere karşı milli kıyafet mücadelesi
Tacikistan'dan yabancı kültürlere karşı milli kıyafet mücadelesi

Tacikistan Kültür Bakanlığı yabancı kültürlerin kıyafet tarzının ülkede yayılmasını önlemek için daha önce kadınlar için yaptığı kıyafet düzenlemesini şimdi erkekler için de yapacak
Özbekistan da Hac seferi ücreti belli oldu
Özbekistan’da Hac seferi ücreti belli oldu

Bu yıl Hac için Suudi Arabistan'a gidecek olan Özbek Hacı adaylarının ödeyeceği rakam belli oldu
Fransa'da grev 100 milyon avroya maloldu
Fransa'da grev 100 milyon avroya maloldu

Fransız Ulusal Demiryolu İdaresinin grev nedeniyle uğradığı zarar 100 milyon avro olarak açıklandı

Haberler

Dikkatler Esed'in kimyasal silah katliamlarında | VİDEO
Dikkatler Esed'in kimyasal silah katliamlarında VİDEO

Esed rejimi Doğu Guta'ya yine gazla saldırdı
Esed rejimi Doğu Guta'ya yine gazla saldırdı

ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi
ABD'nin 'yeni kimyasal saldırı' uyarısı Suriyelileri endişelendirdi

ABD kimyasal saldırı ile ilgili 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı
ABD kimyasal saldırı ile ilgili 271 Suriyeliyi yaptırım listesine aldı

Musul'da kimyasal saldırı
Musul'da kimyasal saldırı

Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama

İspanya, Esed'in Duma'daki kimyasal saldırısını kınadı
İspanya Esed'in Duma'daki kimyasal saldırısını kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Doğu Guta'yı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Doğu Guta'yı görüştü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 