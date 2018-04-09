Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
18:13, 09 Nisan 2018 Pazartesi
Güncel
13:50, 09 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
İçişleri Bakanlığı muhtarları Endülüs'e gönderiyor
İçişleri Bakanlığı muhtarları Endülüs'e gönderiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yarın 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine götürecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.30'da Endülüs'e hareket edecek.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.

İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurt dışına göndermeye devam edecek.



İlgili Konular İçişleri Bakanlığı cumhurbaşkanı erdoğan Erdoğan muhtarlar Endülüs
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
13 ildeki FETÖ operasyonunda 25 muvazzaf askere gözaltı
13 ildeki FETÖ operasyonunda 25 muvazzaf askere gözaltı

Ordu merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf asker gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Faizi aşağı düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi aşağı düşürmedikten sonra yatırım yapılabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi'nde öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin" dedi.
Yıldırım Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor
Yıldırım: Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor

Başbakan Yıldırım, "Özel sektör 800 milyar üzerinde yatırım yapıyor devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Doğu Guta'yı görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini vurguladı
28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı davasında karar
28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı davasında karar

28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı tank taburu personelinin yargılandığı davada, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezasının verildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı muhtarları Endülüs'e gönderiyor
İçişleri Bakanlığı muhtarları Endülüs'e gönderiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yarın 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine götürecek
Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da
Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko İstanbul'da

İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı
Cinsel istismar suçları tasarısı Meclis'te
Cinsel istismar suçları tasarısı Meclis'te

TBMM Başkanlığı'na sunulan cinsel istismarda cezaları artıran düzenlemeye göre, istismarın 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Dinamit imhası sırasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti
Dinamit imhası sırasında bir uzman çavuş hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığı imha edilen terörist sayısını açıkladı
İçişleri Bakanlığı imha edilen terörist sayısını açıkladı

Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildi
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ı Türk zırhlıları korudu
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ı Türk zırhlıları korudu

Senegal'in başkenti Dakar'daki Afrika Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katılan ülkenin Cumhurbaşkanı Sall, Türk zırhlısı "Ejder Yalçın"lar tarafından korundu
İTO'da organ seçimleri başladı
İTO'da organ seçimleri başladı

İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri bugün başladı
İran sınırında askeri araç devrildi 9 yaralı
İran sınırında askeri araç devrildi: 9 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın Türkiye-İran sınırının yakınlarında devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.
Şırnak'taki operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Şırnak'taki operasyonda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmaları

İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi
Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa Ankara'ya gidiyor
Filistin için İsveç'ten yola çıkan Ladraa, Ankara'ya gidiyor

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İstanbul'da yaptığı gezintinin ardından yarın sabah Ankara'ya gitmek üzere yola çıkacak.

Haberler

TARİHTE BUGÜN: İspanya’da Müslüman hakimiyeti sona erdi
TARİHTE BUGÜN İspanya da Müslüman hakimiyeti sona erdi

Tarihte bugün: İslam Ordusu İspanya Topraklarına Girdi
Tarihte bugün İslam Ordusu İspanya Topraklarına Girdi

SDÜ yeni nesillere Endülüs'ü tanıtacak
SDÜ yeni nesillere Endülüs'ü tanıtacak

Endülüs'te 500 yıl sonra yeni İslami dönem
Endülüs'te 500 yıl sonra yeni İslami dönem

Endülüs 2 Ocak 1492'de düşmüştü
Endülüs 2 Ocak 1492'de düşmüştü

Müslümanların İspanya’daki trajedisi
Müslümanların İspanya daki trajedisi

Tuleytula'dan Toledo'ya
Tuleytula'dan Toledo'ya






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 