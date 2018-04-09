13:50, 09 Nisan 2018 Pazartesi

İçişleri Bakanlığı muhtarları Endülüs'e gönderiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, 5 ilden 50 muhtarı yarın İspanya'nın Endülüs bölgesine götürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı üzerine İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Bu kapsamda Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 08.30'da Endülüs'e hareket edecek.

Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanacak programda muhtarlara, Kurtuba Camii, El Hamra Sarayı, Eski Şehir Merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek.

Muhtarlar, 12 Nisan Perşembe günü Endülüs'ten ayrılacak.

İçişleri Bakanlığı bundan sonraki süreçte de muhtarları kafileler halinde yurt dışına göndermeye devam edecek.