13:58, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Gana'da altın madeninde yaşanan göçükte 6 kişi öldü



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Gana'da bir altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti, 2 madenci de yaralı kurtarıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batı Afrika ülkesi Gana'da bir altın madeninde meydana gelen göçükte 6 kişi hayatını kaybetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Brong-Ahafo bölgesinde bir ABD şirketine ait maden ocağında hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle göçük meydana geldi. Firmanın basın sözcüsü Alwyn Pretorius, yaptığı açıklamada, enkazdan 6 cesedin çıkarıldığını, 2 madencinin yaralı kurtarıldığını belirtti. Çok sayıda kişinin göçük altında kaldığına işaret eden Pretorius, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi. Geçen yıl Western bölgesine bağlı Nsuta kentinde meydana gelen göçükte de 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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