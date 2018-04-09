28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mamak 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı tank taburu personelinin katıldığı eylemlere ilişkin 63 sanığın yargılandığı davada 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa müebbet hapis cezası verildi. Darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan ve tutuksuz yargılanan 11 sanık ise beraat etti.
Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaların tamamlanmasının ardından Mahkeme Başkanı Mustafa Çorumlu sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.
Müzakere arasından sonra hükmü açıklayan mahkeme sanıklar Turan Baysal, Adil Baykal, Abdullah Çakır, Hüseyin Nişancı, İsmail Göktürk, Mahmut Onur Uçar, Eray Koç ve Ahmet Özkılıç, Nuri Büyükyazı, Bayram Kılıç ve Fatih Anaz'a, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Ayrıca bu sanıklardan "kasten adam öldürme" suçu işlediğine hükmedilen Nuri Büyükyazıcı 5, Bayram Kılıç 2, Fatih Anaz ise 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme heyeti, sanıklar Selim Gedikli, Ramazan Ulutaş, Mustafa Ümit Taşpınar, Soner Demirci, Fatih Topal, Uğur Kaya, Halil İbrahim Çubuk, Ali Aksoy, Şerafettin Atmaca, Mehmet Levent Özer, Rıfat Gökçen, Vedat İpek, Erkan Doğru, Kadir Özsağlam, Sinan Karışmaz, Mehmet Cankurt, Uğur Aymayan, Yunus Parakazan, Aslan Köse, Yunus Akyüz, Ziya Özgür Çiçek, Mehmet Akdeniz, Mustafa Durdu, Emrah Cesim, Serhat Şahin, Atakan Göktürk ve Ercan Yalçın'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.
Bu sanıklardan Ali Aksoy ayrıca "kasten adam öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, sanıklar Süleyman Kırsever, Mutlu Dilek, Ferhat Coşkun, Samet Karakuş, İsmet Uğurlu, Süleyman Erkaç, Mehmet Çınar, Uğur Özel, İlhami Aytemiz, Mustafa Toker, Ersel Yaşar, Yusuf Kenan Deniz, Rüçhan Öner ve Yunus Ünlüsoy''un, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek" ten 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.
Heyet, Nuri Büyükyazıcı'ya 37 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 594 yıl, Fatih Anaz'a 11 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 195 yıl, Ali Aksoy'a 11 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 163 yıl 6 ay, Turan Baysal'a 2 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 36 yıl, Bayram Kılıç'a 1 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl, Atakan Göktürk ve Serhat Şahin'e de 1 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkeme, sanıklar Nuri Büyükyazıcı, Turan Baysal, Adil Baykal, Fatih Anaz, Hüseyin Nişancı, Mahmut Onur Uçar, Eray Koç, Ahmet Özkılıç, İsmail Göktürk, Abdullah Çakır ve Bayram Kılıç'a "kamu malına zarar verme" suçundan 9 yıl hapis verirken, sanıklar Selim Gedikli, Ramazan Ulutaş, Mustafa Ümit Taşpınar, Soner Demirci, Fatih Topal, Uğur Kaya, Ali Aksoy, Mehmet Levent Özer, Rıfat Gökçen, Vedat İpek, Erkan Doğru, Kadir Özsağlam, Sinan Karışmaz, Mehmet Cankurt , Uğur Aymayan, Yunus Parakazan, Aslan Köse, Yunus Akyüz, Ziya Özgür Çiçek, Mustafa Durdu, Süleyman Kırsever, Serhat Şahin ve Atakan Göktürk aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.
Mahkeme, "müştekilerin malına zarar verme" suçundan ise sanık Nuri Büyükyazıyı'ya 55 yıl 2 ay, Fatih Anaz ile Bayram Kılıç'a 9 yıl 2 ay, Ali Aksoy, Serhat Şahin ve Atakan Göktürk'e de 7 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Buna göre mahkeme, olay tarihinde emrindeki 15 tankla Genelkurmay Başkanlığına saldıran sanık eski Tank Tabur Komutanı kurmay yarbay Büyükyazıcı'yı toplamda 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 658 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, darbe girişimi sırasında er olarak vatani görevlerini yapan ve tutuksuz yargılanan 11 sanığın beraatine karar verdi.
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28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı tank taburu personelinin yargılandığı davada, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezasının verildiği bildirildi.
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