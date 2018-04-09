14:39, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Doğu Guta'yı görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini vurguladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

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