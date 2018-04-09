Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.
Erdoğan, görüşmede Putin'e Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.
Ordu merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf asker gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi'nde öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin" dedi.
Başbakan Yıldırım, "Özel sektör 800 milyar üzerinde yatırım yapıyor devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini vurguladı
28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı tank taburu personelinin yargılandığı davada, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezasının verildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçen İçişleri Bakanlığı, yarın 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine götürecek
İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı
TBMM Başkanlığı'na sunulan cinsel istismarda cezaları artıran düzenlemeye göre, istismarın 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan dinamitlerin imhası sırasında bir uzman çavuşun hayatını kaybettiği, bir askerin ise yaralandığı bildirildi.
Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildi
Senegal'in başkenti Dakar'daki Afrika Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katılan ülkenin Cumhurbaşkanı Sall, Türk zırhlısı "Ejder Yalçın"lar tarafından korundu
İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri bugün başladı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın Türkiye-İran sınırının yakınlarında devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK üyesi 3 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul Boğazı'nda dün yaşanan gemi kazasının ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi
İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki amacıyla İsveç'ten Filistin'e yürüyerek giden İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, İstanbul'da yaptığı gezintinin ardından yarın sabah Ankara'ya gitmek üzere yola çıkacak.