Almanya'dan Esed rejimine 'sert kınama'

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki basın toplantısında, Beşşar Esed rejiminin yaklaşık 1 yıl önce de kendi halkına yönelik kimyasal silah saldırısında bulunduğunu hatırlatarak şu ana kadar yapılan araştırmaların Duma'daki son saldırıların da Esed rejimi tarafından düzenlendiğini gösterdiğini belirtti.
İnsan hayatını hiçe sayan saldırılarla ilgili haber ve görüntülerin herkesi etkilediğini ifade eden Seibert, "Federal hükümet, kimyasal gaz kullanımını şiddetle kınamaktadır." dedi.
Duma'da yaşayanların hafta sonu boyunca Esed rejiminin ve destekçi ülkelerin aralıksız süren bombardımanlarına maruz kaldıklarını anlatan Seibert, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini kaydetti.
Seibert, "Rejimin tutumu iğrenç ve insani devletler hukukunun temel kurallarını ihlal ediyor. Bu cezasız kalmamalı. Zehirli gaz kullanımının ve sivil tıbbi altyapının kasten bombalanmasının sorumluları cezalandırılmalı." diye konuştu.
Sözcü Seibert, Esed rejiminin en büyük destekçisi olarak Rusya'nın da BM Güvenlik Konseyindeki tutumunu değiştirmesi gerektiğini vurgulayarak ''Rusya'nın yapıcı bir şekilde kimyasal gaz saldırılarının araştırılmasına katkı sağlaması gerekiyor. Rusya, BM Güvenlik Konseyinde kimyasal saldırıların araştırılmasına karşı olan tutumunu değiştirmeli." ifadesini kullandı.
Rusya ve İran'ın, Esed rejiminin saldırılarını durdurma konusunda çaba harcamaları ve Suriye çapında ateşkes talep eden BM Güvenlik Konseyi kararına uymaları gerektiğini belirten Seibert, "Esed rejimi, acımasız tutumunu ve ihtilafın sadece askeri olarak çözülmesi yönündeki çabalarını Rusya ve İran'ın desteği olmadan bu kadar uzun süre sürdüremezdi." değerlendirmesinde bulundu.
Esed rejiminin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığı için bu silahların elinden alınması gerektiğini kaydeden Seibert, bu konuda somut bir planlarının olup olmadığı sorusu üzerine, konuyu müttefik ülkelerle görüşeceklerini açıklamakla yetindi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul da bu tür saldırıların cezasız kalmaması gerektiğini ve Alman hükümetinin bu yönde çaba harcayacağını söyledi.
Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, kızının İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıya dair, "Tüm bunlar, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane oldu." ifadesini kullandı.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli Filistinli bir çocuğu vurarak şehit ettiği bildirildi.
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