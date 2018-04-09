16:13, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Yıldırım: Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Bazlı Teşvik Sistemi Tanıtımı ve 2017 Yılında Hazırlıkları Tamamlanan Yatırımlara Teşvik Belgesi Dağıtım Töreni'ne katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da kötü muameleye uğrayan Yusuf Ünsal'ın durumuna ilişkin, "Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım konuşmasının başında Almanya'da PKK yandaşlarının eylemini protesto eden ve Alman polisi tarafından kötü muameleye maruz kalarak gözaltına alınan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal ile ilgili konuştu.

Başbakan, ''Teröristlere değil de teröriste karşı çıkan vatandaşımıza şiddet uygulayan Alman polisini şiddetle kınıyor, 'Ölümüne Erdoğan' diye haykıran kardeşimizin gözlerinden öpüyorum'' ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Toplam büyüklük 135 milyar. Yararlanan proje sayısı 23. Özel sektör 800 milyar üzerinde yatırım yapıyor devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor.

Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık. 2017 yılını yatırımlarda yüzde 81 oranında artışla kapattık. Şimdi hedefimiz ulaştığımız bu rekor seviyeyi teknolojik değişim hamlesi ile taçlandırmak. Burada en temel amacımız bu dönüşümü kendi kaynaklarımızla sağlamak olacaktır.

Türkiye, düşmanlarının bütün beklentilerini boşa çıkarmıştır. Bize diz çöktürmeye gelen emperyal güçler ve onların örgütlerini yerle bir ettik. Hamdolsun Türkiye bugün kararlılıkla geleceğe yürüyor. 16 yılda bütün makroekonomik göstergelerde tarihi denebilecek başarıları birlikte sağladık.

İleri teknoloji hedefiyle attığımız en cesur adımlardan birisi, proje bazlı yatırım ve teşvik sistemidir. Bölgesel kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası kalkınma açığını en aza indirmek hedefimiz başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var. Bu paket, 135 milyar yatırım hacminde ve 34 bin doğrudan, 135 bin dolaylı istihdam sağlayacak.

Cari açığımızı da 19 milyar dolar azaltacak bir proje paketinden bahsediyoruz. Bu projeler hayata geçtiğinde cari açığımız 25 milyar dolar lehimize gelişmiş olacak. Bu yatırımlar doğrudan ve dolaylı olarak 169 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak.

Ellerindeki teknik bilgiye rağmen IMF'nin 2017 başındaki Türkiye büyüme tahmini yüzde 2.9'du OECD'ninki yüzde 3.4'dü. Türkiye yüzde 7.4 ile bu tahminleri iki katının üzerine çıkardı. Bu büyüme oranıyla G-20 ülkelerinin tamamını geride bırakarak birinci sıraya oturduk. Bu başarı yatırımcılarımıza iş adamlarımıza aittir. 2018 yılı 2017'den aşağı olmayacak yatırımlarla yol almaya devam edeceğimiz bir yıl olacak. 2018'i üretim ve yatırım, 2019'u milletimizle birlikte atılım yılı haline getireceğiz."