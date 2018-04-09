Fas Başbakanından BM'ye Polisario uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, ülkede Cezayir'in desteklediği özgürlük yanlısı Polisario Cephesi'nin, Batı Sahra'da Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan bölgelere girmesini kabul etmediklerini belirtti.
Osmani, Batı Sahra sorunuyla ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere bölgedeki El-Uyun kentinde siyasi parti liderleriyle bir araya gelerek uluslarası topluma sorunun halkın sorunu olduğunu söyledi.
Ülkedeki tüm partilerin, Polisario Cephesi'ne karşı aynı tutumda olduğunu söyleyen Başbakan, 1991 yılında yapılan ateşkes anlaşmasını korumak ve herhangi bir çatışmadan kaçınmak amacıyla BM'ye gerekli tedbirleri alma fırsatı verdiklerini söyledi.
BM'nin gerekli tedbirleri almaması durumunda Polisario grubuna sert cevap vereceklerini söyleyen Başbakan BM'nin bölgede olup bitenin detaylarından haberdar olmadıklarını ileri sürdü.
PAYLAŞILAMAYAN BATI SAHRA
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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