16:58, 09 Nisan 2018 Pazartesi

İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti





İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli Filistinli bir çocuğu vurarak şehit ettiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Nablus şehrine bağlı Tal Beldesi Belediye Başkanı Munther Zidan, yaptığı açıklamada, beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin öğrencilerin okullarından çıkışına izin vermemesi üzerine askerler ile belde sakinleri arasında olaylar çıktığını belirtti. Çıkan olaylarda İsrail askerlerinin 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli çocuğa gerçek mermiyle ateş ettiğini kaydeden Zidan, ağır yaralanan Filistinli çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini aktardı. Nablus'un çevresinde bulunan küçüklü büyüklü 39 Yahudi işgal biriminde yaklaşık 40 bin işgalci yaşıyor. Zaman zaman İsrail askerleri bölgedeki Filistin köylerine baskınlar düzenliyor. İsrail askerleri, köylerine baskın düzenlenmesine tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmaktan çekinmiyor.

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