16:41, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Güney Sudan'ın eski Genelkurmay Başkanı Paul Malong Awan, "Güney Sudan Birleşik Cephesi" adı altında yeni bir muhalif grup kurduğunu ilan etti.

Güney Sudan Birleşik Cephesi Başkanı imzasıyla yazılı açıklama yapan Awan, Güney Sudan’ın yeni bir yol ayrımında olduğunu ve Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ülkeyi “iflasa” sürüklediğini öne sürerek, vatandaşların ailelerine en temel gıda ve ilaçları bile sağlayamadığını söyledi.

Ülkenin Mayardit'in “beceriksiz” liderliğinde batık bir devlete dönüştüğünü ileri süren Awan, kurulan muhalif grubun, Güney Sudan Muhalefet İttifakına (SSOA) katılacağını ve ülkenin tüm sorunlarının bu çatı altında çözülmesini istediğini belirtti.

Awan, ay sonunda Etiyopya’da başlaması öngörülen yeni tur barış görüşmelerine de katılmak istediklerini ifade ederek daha önce muhalifler ve hükümet arasında imzalanan ateşkes anlaşmasına da imza atmaya hazır olduklarını vurguladı.

Devlet Başkanı Mayardit, geçen yıl mayıs ayında Paul Malong Awan'ı Genelkurmay Başkanlığından almıştı.

Kasım ayında Mayardit’in emriyle harekete geçen askeri birlikler, başkent Cuba'da ev hapsinde tutulan Awan’ın evini kuşatmış, korumalardan tüm silahlarını teslim etmelerini istemişti. Awan, bu gelişmeler üzerine ülkeyi terk etmişti.

2011'de Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla 2017'nin aralık ayında yeniden başlayan görüşmelerin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubattaki müzakerelerin ikinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Tarafların, 26 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da tekrar masaya oturması bekleniyor.