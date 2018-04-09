17:38, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, İsrail askeri hapishanesinde tutulan kızının, İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.

Ahed'in babası Basil et-Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrailli istihbarat görevlisinin sorgu sırasında kızına, "Sen güzel bir kızsın, güzel sarı saçların var ve tutuklu olmak yerine senin denizde olman gerekirdi." diyerek sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Baba Temimi, 12 saat sorguya tabi tutulan kızına, İsrailli görevlilerinin ayrıca "ailesi ve arkadaşlarının da gözaltına alınacağı" tehdidinde bulunduğunu ifade etti.

Kızının sorgulanmasına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşan baba Temimi, Ahed'in sorgu boyunca sessiz kaldığını kaydetti.

Baba Temimi, kızının sorgu için İsrail makamları tarafından kasten bir gözaltı merkezinden diğerine nakledildiğini, avukatlarının ise sadece 2 saatlik bir sorgu seansına ilişkin görüntüleri elde edebildiğini dile getirdi.

"İŞGAL GÜCÜ, KIZIMIN ÇOCUK OLDUĞU GERÇEĞİNİGÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMUYOR"

Kızının soğuk bir hücrede tutulduğunu söyleyen baba Temimi, "İşgal gücü, kızımın daha çocuk olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmuyor. Sorguya kadın görevliler göndermedi. Bu şekilde uluslararası tüm sözleşme ve kanunları ihlal etti." dedi.

Baba Temimi, söz konusu istihbarat görevlisiyle ilgili şikâyette bulunduklarını belirterek, "Biz bu istihbarat görevlisiyle alakalı şikâyette bulunduk, ancak sürecin nereye vardığını bilmiyoruz. İşgalin adaleti yoktur. Bize insaf etmeyeceklerini bildiğimiz halde, bize sunulan imkanlar çerçevesinde işgal gücüyle mücadele etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Temimi'nin avukatı Gabi Laski, daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, baba Temimi'nin sözlerini teyit ederek, söz konusu tacizin gerçekleştiği sorgu videosunun ellerinde bulunduğunu dile getirmişti.

Konuyla ilgili askeri savcıya resmi şikayette bulunduğunu ve videoyu kendisine gönderdiğini aktaran Laski, sorgu memurunun bu şekilde Temimi'nin "gözünü korkutmak ve yıldırmak" istediğini ifade etmişti.

İsrail ordu sözcülüğü ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada "söz konusu iddiaların soruşturulduğunu" belirtmişti.