17:52, 09 Nisan 2018 Pazartesi

13 ildeki FETÖ operasyonunda 25 muvazzaf askere gözaltı





Ordu merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf asker gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik aralarında subay ve astsubayların da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ordu, Adıyaman, Tekirdağ, Ağrı, Kahramanmaraş, Kars, Şırnak, Van, Antalya, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf askerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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