6. İslam İktisadı Atölyesi gerçekleştirildi

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İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi'nin (İKAM), Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile birlikte, İstanbul Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama Merkezi'nin (İSİFAM) ev sahipliğinde düzenlediği 6. İslam İktisadı Atölyesi tamamlandı.
İKAM'dan yapılan açıklamaya göre, 10 ülkeden 100'e yakın akademisyenin katıldığı ve 15 tebliğin sunulup tartışıldığı İslam İktisadı Atölyesi'nin altıncısı "İslam İktisadında Metodoloji" başlığı altında gerçekleştirildi.
Atölyenin ilk gününde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İslam İktisadının Güncel Meseleleri ve Metodolojisi" konulu bir panel düzenlendi.
İKAM Yürütme Kurulu Üyesi Necmettin Kızılkaya'nın yönettiği panele, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Arif Ersoy, Pakistan Kalkınma Ekonomisi Enstitüsü'nden (PIDE) Asad Zaman, Malaya Üniversitesi'nden Masudul Alam Choudhury, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nden Monzer Kahf ve Albaraka Türk Müdür Yardımcısı Temel Hazıroğlu konuşmacı olarak katıldı.
İstanbul Üniversitesi Rektörlük Mavi Salon'da gerçekleştirilen atölye oturumlarının ilkinde ise İslam iktisadında usul tartışmaları ve Kur'an ile sünnetten referans alan bir iktisat disiplininin neleri içermesi gerektiği tartışıldı. İkinci oturumda da fıkhi açıdan İslam iktisadı konuşuldu.
Üçüncü oturumda İslam iktisadı metodolojisinin kaynağı olarak tarih ve İslam iktisadı çalışmalarındaki hafıza kaybı üzerinde duruldu. Dördüncü oturumda da metodolojinin cari iktisattaki yeri ve rasyonalist düşüncenin İslam iktisadına etkisiyle ilgili görüşler ele alındı.
Atölyenin ikinci gününde gerçekleşen beşinci oturumda, İslam iktisadının sosyal bilime entegrasyonu tartışıldı. Altıncı oturumda İslam iktisadının açmazları ve Türkiye'de bu alanla ilgili çalışmalardaki metodoloji ele alınırken, yedinci oturumda yeni nesil İslam iktisadı ve İslam iktisadının amacıyla ilgili tebliğler sunuldu. Son oturumda ise oryantalizm ve İslam iktisadının ilişkisine dair bir tebliğ sunuldu.
Üç gün süren, bir panel ve sekiz oturumun gerçekleştiği 6. İslam İktisadı Atölyesi'nde akademisyenler, İslam iktisadının bir sosyal bilim olduğu ve İslam'ın temel metinlerinden beslenerek insanların refahını sağlama amacı güttüğü konusunda birleşerek özgün bir ekonomik sistem olduğunu ifade etti.
Atölyede tebliğ sunan bilim adamları, İslam iktisadının metodolojisi ilgili çalışmaların artırılarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Oturumlarda İslam iktisadının sadece Müslümanlara değil tüm insanlara hitap ettiği kaydedildi.
6. İslam İktisadı Atölyesi'nde sunulan tebliğler önceki beş atölyede olduğu gibi İktisat Yayınları tarafından kitap haline getirilecek.
10 ülkeden 100'e yakın akademisyenin katıldığı 6. İslam İktisadı Atölyesi'nde, İslam iktisadının metodolojisi üzerine tebliğler sunuldu
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