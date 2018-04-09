18:16, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da





Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov resmi ziyaret için bu akşam Ankara'ya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov'u, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Konuk Devlet Başkanı Ceenbekov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Baş başa görüşecek olan iki lider, heyetler arası görüşmelerin ardından, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katılacak, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi akşam yemeğine katılacak.

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