Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:09, 09 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
18:54, 09 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
Ünsal, olayı mahkemeye taşıyor
Ünsal, olayı mahkemeye taşıyor

Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Bugün itibarıyla vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum.” dedi.

Stuttgart'taki olay hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Ünsal, bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra aracına doğru gittiği esnada terör örgütü PKK yandaşları tarafından kurulan standı ve stantta örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asıldığını gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine iş ortağının yanından ayrılıp neler olduğuna bakmak için standın yanına gittiğini dile getiren Ünsal, “Sonra Afrin afişlerini gördüm, kanlı bebekler, kolu kopmuş çocukların fotoğraflarını koymuşlardı oraya. ‘Terörist Erdoğan’ dedikleri zaman orada şalterlerim attı. Ben de ‘Terörist sizsiniz. Mehmetçik Afrin’e girdi, hiçbir sivilin burnu kanamadı’ dedim. Zaten bunu dedikten sonra sağdan soldan beni darp ettiler.” dedi.

“BENİ DARP EDENLERİN ARASINDA FETÖ’CÜLER DE VARDI”

Darp sırasında polislerin gelip kollarını tuttuğunu ve bu sırada kendisine yönelik şiddetin devam ettiğini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:

“Beni darp edenlerin arasında FETÖ’cüler de vardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Onlar da saldırdılar. Sonra polisler beni yıkmaya çalıştı. Sonrasını görüntülerde gördüğünüz gibi otobüslerin oraya götürdüler. Polis beni götürdükten sonra kaburgalarımdan darbe yedim, nefesim kesildi, sonra yere yıktılar.“

Yusuf Ünsal, olay sonrasında polisin ifade almak için kendisini üç ayrı karakola götürdüğünü ancak yanında avukatı olmadığı için ifade vermediğini belirterek, “İfade vermek istemediğimi söyledim ve hiçbir şekilde ifade vermedim. Beni yaklaşık 7 saat hücrede tuttular. Çıplak şekilde fotoğraflarımı çektiler.” diye konuştu.

Hakkını sonuna kadar savunacağını vurgulayan Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Bugün itibarıyla vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum. Onlar da beni devlet polisine karşı gelmekten dolayı mahkemeye vermek istiyorlarmış.” dedi.

Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili kendisini aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ünsal, “Cumhurbaşkanımız aradı, durumumu öğrenmek istedi. Durumu izah ettik, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah’ım Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin. Yine ‘Sonuna kadar Reis’ diyorum. Biz onun arkasındayız.“ ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra milletvekillerinin, büyükelçi ve başkonsolosun da kendisini aradığını ve hukuki, maddi ve manevi her türlü desteğin sunulduğunu aktaran Ünsal, gerek sosyal medyada gerekse diğer platformlarda kendisine destek çıkanlara teşekkür etti.

Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

 



İlgili Konular yusuf ünsal Almanya pkk
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Afganistan'da bombalı saldırı 6 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden kimyasal saldırıya tepki
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden kimyasal saldırıya tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde, muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinden Duma tepkisi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinden Duma tepkisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, "(Duma'daki kimyasal saldırı) Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir BM Güvenlik Konseyi." dedi.
Pakistan'da intihar saldırısı 5 ölü
Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı.
Yahudi işgalcinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
Yahudi işgalcinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi işgalcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Almanya'da Süryani kilisesine saldırı
Almanya'da Süryani kilisesine saldırı

Köln'de, üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan Süryani kilisesine saldırı gerçekleştirildi.
UCM kimyasal saldırıda BM'yi adres gösterdi
UCM kimyasal saldırıda BM'yi adres gösterdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden "UCM, ancak Libya ve Darfur davalarında olduğu gibi BMGK'nin konuyu bize havale etmesiyle Suriye üzerinde yargı yetkisi edinebilir." açıklaması geldi.
Trump 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz
Trump: 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz

ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal saldırısına ilişkin, "Bu, insanlıkla ilgili; bunun olmasına izin verilemez. 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz." dedi.
May Kimyasal saldırı konusunda net bir tavır aldık
May: Kimyasal saldırı konusunda net bir tavır aldık

İngiltere Başbakanı May, "Bunun rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık." dedi.
Ünsal olayı mahkemeye taşıyor
Ünsal, olayı mahkemeye taşıyor

Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım." dedi.
Kırgızistan Cumhurbas kanı Ankara'da
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov resmi ziyaret için bu akşam Ankara'ya geldi
Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı
Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı

Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, kızının İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıya dair, "Tüm bunlar, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane oldu." ifadesini kullandı.
İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti
İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli Filistinli bir çocuğu vurarak şehit ettiği bildirildi.
Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu
Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ülkeyi “iflasa” sürüklediğini söyleyen Güney Sudan'ın eski Genelkurmay Başkanı yeni bir muhalif grup kurdu
Almanya da milyonlarca kamu çalışanı greve gidiyor
Almanya’da milyonlarca kamu çalışanı greve gidiyor

Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde 2,3 milyon kamu çalışanının uyarı grevine gideceği belirtildi

Haberler

İsviçre polisi YPG/PKK yandaşlarına göz yummadı
İsviçre polisi YPG PKK yandaşlarına göz yummadı

Cerablus'ta halk YPG/PKK'yı protesto etti
Cerablus'ta halk YPG PKK'yı protesto etti

PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi binasına saldırı
PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi binasına saldırı

ABD'de tutuklu 2 Türk serbest bırakılacak
ABD'de tutuklu 2 Türk serbest bırakılacak

Nusaybin'de bir terörist teslim oldu
Nusaybin'de bir terörist teslim oldu

Afrinliler normal hayatın tadını çıkarıyor
Afrinliler normal hayatın tadını çıkarıyor

Afrin'de YPG işkencesine maruz kalanlar yaşadıklarını anlattı
Afrin'de YPG işkencesine maruz kalanlar yaşadıklarını anlattı

Fransız vekillere Türkiye'nin sivil hassasiyetini anlattı
Fransız vekillere Türkiye'nin sivil hassasiyetini anlattı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 