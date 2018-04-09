Ünsal, olayı mahkemeye taşıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Yusuf Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Bugün itibarıyla vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum.” dedi.
Stuttgart'taki olay hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan 38 yaşındaki Ünsal, bir iş görüşmesinden çıktıktan sonra aracına doğru gittiği esnada terör örgütü PKK yandaşları tarafından kurulan standı ve stantta örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının asıldığını gördüğünü söyledi.
Bunun üzerine iş ortağının yanından ayrılıp neler olduğuna bakmak için standın yanına gittiğini dile getiren Ünsal, “Sonra Afrin afişlerini gördüm, kanlı bebekler, kolu kopmuş çocukların fotoğraflarını koymuşlardı oraya. ‘Terörist Erdoğan’ dedikleri zaman orada şalterlerim attı. Ben de ‘Terörist sizsiniz. Mehmetçik Afrin’e girdi, hiçbir sivilin burnu kanamadı’ dedim. Zaten bunu dedikten sonra sağdan soldan beni darp ettiler.” dedi.
“BENİ DARP EDENLERİN ARASINDA FETÖ’CÜLER DE VARDI”
Darp sırasında polislerin gelip kollarını tuttuğunu ve bu sırada kendisine yönelik şiddetin devam ettiğini anlatan Ünsal, şöyle devam etti:
“Beni darp edenlerin arasında FETÖ’cüler de vardı. Bunun altını çizmek istiyorum. Onlar da saldırdılar. Sonra polisler beni yıkmaya çalıştı. Sonrasını görüntülerde gördüğünüz gibi otobüslerin oraya götürdüler. Polis beni götürdükten sonra kaburgalarımdan darbe yedim, nefesim kesildi, sonra yere yıktılar.“
Yusuf Ünsal, olay sonrasında polisin ifade almak için kendisini üç ayrı karakola götürdüğünü ancak yanında avukatı olmadığı için ifade vermediğini belirterek, “İfade vermek istemediğimi söyledim ve hiçbir şekilde ifade vermedim. Beni yaklaşık 7 saat hücrede tuttular. Çıplak şekilde fotoğraflarımı çektiler.” diye konuştu.
Hakkını sonuna kadar savunacağını vurgulayan Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım. Bugün itibarıyla vekaletimi avukat arkadaşlara veriyorum. Onlar da beni devlet polisine karşı gelmekten dolayı mahkemeye vermek istiyorlarmış.” dedi.
Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olayla ilgili kendisini aramasından çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ünsal, “Cumhurbaşkanımız aradı, durumumu öğrenmek istedi. Durumu izah ettik, Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah’ım Recep Tayyip Erdoğan’a uzun ömürler versin. Yine ‘Sonuna kadar Reis’ diyorum. Biz onun arkasındayız.“ ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra milletvekillerinin, büyükelçi ve başkonsolosun da kendisini aradığını ve hukuki, maddi ve manevi her türlü desteğin sunulduğunu aktaran Ünsal, gerek sosyal medyada gerekse diğer platformlarda kendisine destek çıkanlara teşekkür etti.
Almanya'da bölücü terör örgütü yandaşları tarafından yapılan gösteriyi protesto eden Ünsal'ın, Alman polisinin kötü muamelesine maruz kalması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde, muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, "(Duma'daki kimyasal saldırı) Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir BM Güvenlik Konseyi." dedi.
Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi işgalcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Köln'de, üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan Süryani kilisesine saldırı gerçekleştirildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden "UCM, ancak Libya ve Darfur davalarında olduğu gibi BMGK'nin konuyu bize havale etmesiyle Suriye üzerinde yargı yetkisi edinebilir." açıklaması geldi.
ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal saldırısına ilişkin, "Bu, insanlıkla ilgili; bunun olmasına izin verilemez. 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz." dedi.
İngiltere Başbakanı May, "Bunun rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık." dedi.
Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım." dedi.
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov resmi ziyaret için bu akşam Ankara'ya geldi
Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, kızının İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıya dair, "Tüm bunlar, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane oldu." ifadesini kullandı.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli Filistinli bir çocuğu vurarak şehit ettiği bildirildi.
Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ülkeyi “iflasa” sürüklediğini söyleyen Güney Sudan'ın eski Genelkurmay Başkanı yeni bir muhalif grup kurdu
Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde 2,3 milyon kamu çalışanının uyarı grevine gideceği belirtildi