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22:09, 09 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
Güncelleme: 18:58, 09 Nisan 2018 Pazartesi

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May: Kimyasal saldırı konusunda net bir tavır aldık
May: Kimyasal saldırı konusunda net bir tavır aldık

İngiltere Başbakanı May, "Bunun rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Duma’da düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin olarak, "Bunun rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık. Bu, Esed rejiminin destekçileri hakkında da verdiğimiz mesajdır. Rusya bunlardan biridir" dedi.

Danimarkalı mevkidaşı Lars Rasmussen ile Kopenhag'da görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan May, Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal saldırıyı "barbarca" diye nitelendirdi.

“İngiltere kimyasal silah kullanılmasını her koşul altında kınıyor.” ifadesinin kullanan May, cumartesi Duma’da olup bitenlerin acilen soruşturulması gerektiğini vurguladı.

May, "Eğer bunun Esed rejiminin vahşetinin ve kendi halkına karşı yüzsüz aldırmazlığının yeni bir örneği olduğu teyit edilirse, rejim ve Rusya dahil olmak üzere destekçileri hesap vermelidir. " şeklinde konuştu.

Rusya’nın son yıllarda BM’de veto hakkını kullanarak Suriye’de kimyasal silahların kullanımına izin verdiğini ve soruşturma mekanizmalarını ortadan kaldırdığını iddia eden May, “Bu son bulmalı." diye konuştu.

May, "Müttefiklerimiz ile Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun (BMGK) bugünkü toplantısı dahil olmak üzere, uluslararası toplumun bu barbarca saldırıların sorumlulularından ve uluslararası normların böyle korkunç biçimde çiğnenmesine izin verenlerden hesap sorma kararlığını güçlendirmek için iş birliği yapmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Suriye'de rejime karşı bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı sorusuna May, "Müttefiklerimizle ilk ve acilen yaptığımız şey, olup biteni tespit etmektir. Eğer ilk haberlerin gösterdiği gibi bir kimyasal saldırı ise bu, Esed rejiminin vahşetinin yeni bir örneği olur. Müttefiklerimiz ile hangi eylemin gerekli olduğunu da tartışacağız." yanıtını verdi.

Rusya'ya bir mesajı olup olmadığının sorulması üzerine May, şunları söyledi:

"Bunun rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık. Evet, bu, Esed rejimiminin vahşeti hakkında ama aynı zamanda destekçileri hakkında da verdiğimiz mesajdır. Rusya da bunlardan biridir. Rejimi destekleyenlerin de aldıkları pozisyona çok dikkatli bakmaları gerektiği mesajını tutarlı bir şekilde verdik."

BMGK, aralarında İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığı bazı daimi ve geçici üyelerce Duma saldırısını görüşmek için toplantıya çağrılmıştı.

Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.



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