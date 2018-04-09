19:14, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Trump: 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz





ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal saldırısına ilişkin, "Bu, insanlıkla ilgili; bunun olmasına izin verilemez. 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine zehirli gaz içerikli kimyasal silah saldırısı yapılmasına ilişkin, "Bu, insanlıkla ilgili; bunun olmasına izin verilemez. 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz." dedi.

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