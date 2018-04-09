Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:09, 09 Nisan 2018 Pazartesi
Avrupa
19:16, 09 Nisan 2018 Pazartesi

  • Paylaş
UCM kimyasal saldırıda BM'yi adres gösterdi
UCM kimyasal saldırıda BM'yi adres gösterdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden "UCM, ancak Libya ve Darfur davalarında olduğu gibi BMGK'nin konuyu bize havale etmesiyle Suriye üzerinde yargı yetkisi edinebilir." açıklaması geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Suriye'yle ilgili karar alabilmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) konuyu mahkemeye havale etmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme yetkilisi, AA muhabirinin, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin sorusu üzerine Suriye'nin UCM'ye taraf olmadığını hatırlattı.

"UCM suçların işlendiği tüm ülkeler hakkında endişe duyar." diyen yetkili, mahkemenin yargı yetkisinin sadece taraf ülkeler üzerinde geçerli olduğunu, tek bir istisnai durumda müdahale edebileceğini söyledi. Yetkili, bu istisnai durumu "UCM, ancak Libya ve Darfur davalarında olduğu gibi, BMGK'nin konuyu bize havale etmesiyle Suriye üzerinde yargı yetkisi edinebilir." şeklinde açıkladı.

BMGK KİLİT ROL OYNUYOR

Suriye, Lahey’de bulunan UCM'yi kuran Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için mahkemenin ülke üzerinde yargı yetkisi bulunmuyor.

UCM savcısının Suriye hakkında tahkikat başlatabilmesinin üç şekilde mümkün olduğu görülüyor. Birinci yol, BMGK'nin talebi üzerine tahkikat başlatılabilmesi. İkinci yol, Roma Statüsü'ne taraf 120 devletten herhangi birinin başvurusu üzerine savcının tahkikat için harekete geçmesi. Üçüncü seçenek ise savcılığın kendisine gelen belgelerden ve yapılan suç duyurusundan hareketle bir tahkikat başlatabilmesi.

Ancak Suriye, Roma Statüsü'ne taraf olmadığı için her üç seçenekte de savcının tahkikat raporunu BMGK'ye sunması ve buradan dava açma izni alması gerekiyor.

Dolayısıyla UCM savcılığının yetkisi tahkikatla sınırlı. Savcı, suçun işlendiğine kanaat getirmesi halinde, tahkikatın derinleştirmesine izin vermesi için UCM’nin ön inceleme dairesine müracaat ediyor. Ön inceleme dairesi, tahkikatın derinleştirilmesi yönünde karar alırsa savcı tahkikatı ilerletiyor. Ancak savcı son aşamada dava açabilmesi için elindeki dosyayı BMGK’ye sunuyor ve buradan olumlu karar çıkması halinde davayı açabiliyor.

2005 yılında Darfur'u UCM'ye havale eden BMGK, 2011'de de Libya'daki gelişmeleri uluslararası mahkemenin gündemine taşımıştı. Böylelikle BMGK tüm tarihi boyunca 1998 yılında kurulan UCM'ye iki kere dava havale etmiş oldu. 

 



İlgili Konular UCM BMGK kimyasal saldırı Esed rejimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Afganistan'da bombalı saldırı 6 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden kimyasal saldırıya tepki
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden kimyasal saldırıya tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde, muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinden Duma tepkisi
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinden Duma tepkisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, "(Duma'daki kimyasal saldırı) Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir BM Güvenlik Konseyi." dedi.
Pakistan'da intihar saldırısı 5 ölü
Pakistan'da intihar saldırısı: 5 ölü

Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı.
Yahudi işgalcinin yaraladığı Filistinli şehit oldu
Yahudi işgalcinin yaraladığı Filistinli şehit oldu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi işgalcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Almanya'da Süryani kilisesine saldırı
Almanya'da Süryani kilisesine saldırı

Köln'de, üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan Süryani kilisesine saldırı gerçekleştirildi.
UCM kimyasal saldırıda BM'yi adres gösterdi
UCM kimyasal saldırıda BM'yi adres gösterdi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden "UCM, ancak Libya ve Darfur davalarında olduğu gibi BMGK'nin konuyu bize havale etmesiyle Suriye üzerinde yargı yetkisi edinebilir." açıklaması geldi.
Trump 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz
Trump: 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz

ABD Başkanı Trump, Esed rejiminin kimyasal saldırısına ilişkin, "Bu, insanlıkla ilgili; bunun olmasına izin verilemez. 48 saat içinde ana kararımızı vereceğiz." dedi.
May Kimyasal saldırı konusunda net bir tavır aldık
May: Kimyasal saldırı konusunda net bir tavır aldık

İngiltere Başbakanı May, "Bunun rejimin gerçekleştirdiği bir kimyasal saldırı olması durumunda sorumluların hesap vermesini sağlayacağımız konusunda net bir tavır aldık." dedi.
Ünsal olayı mahkemeye taşıyor
Ünsal, olayı mahkemeye taşıyor

Almanya'da polis tarafından kötü muameleye maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal, “Konuyu mahkemeye taşıyacağım ve polislere karşı davacı olacağım." dedi.
Kırgızistan Cumhurbas kanı Ankara'da
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov resmi ziyaret için bu akşam Ankara'ya geldi
Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı
Filistinli Ahed'e 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı

Filistinli Ahed et-Temimi'nin babası Basil et-Temimi, kızının İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama
Rusya'dan Duma'daki saldırı ile ilgili beklenen açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırıya dair, "Tüm bunlar, 'Rusya cani rejimi koruyor' adı altında Suriye karşıtı kampanyalar için bahane oldu." ifadesini kullandı.
İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti
İşgal güçleri 15 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, 15 yaşındaki Bassel el-Hindi isimli Filistinli bir çocuğu vurarak şehit ettiği bildirildi.
Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu
Güney Sudan'da yeni bir muhalif grup kuruldu

Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in ülkeyi “iflasa” sürüklediğini söyleyen Güney Sudan'ın eski Genelkurmay Başkanı yeni bir muhalif grup kurdu
Almanya da milyonlarca kamu çalışanı greve gidiyor
Almanya’da milyonlarca kamu çalışanı greve gidiyor

Almanya’da Birleşik Hizmet Sendikası tarafından yapılan açıklamada, yarın ülke genelinde 2,3 milyon kamu çalışanının uyarı grevine gideceği belirtildi

Haberler

Doğu Gutalı çocuklar meyveleri bile tanıyamıyor
Doğu Gutalı çocuklar meyveleri bile tanıyamıyor

Esed rejimi Doğu Guta'da 43 bin kişiyi evinden ayırdı
Esed rejimi Doğu Guta'da 43 bin kişiyi evinden ayırdı

Brüksel, Rusya ve Esed rejimini protesto etti
Brüksel Rusya ve Esed rejimini protesto etti

Doğu Guta'dan ayrılan dördüncü konvoy da Hama'da
Doğu Guta'dan ayrılan dördüncü konvoy da Hama'da

Rejim güçlerinin İdlib'e hava saldırısında 16'sı öğrenci 20 ölü
Rejim güçlerinin İdlib'e hava saldırısında 16'sı öğrenci 20 ölü

Esed güçleri ateşkes ilanına rağmen saldırıyor
Esed güçleri ateşkes ilanına rağmen saldırıyor

Esed rejimi Doğu Guta'da 25 sivili daha katletti
Esed rejimi Doğu Guta'da 25 sivili daha katletti

Esed rejimi Doğu Guta'da sivilleri hedef alıyor | VİDEO
Esed rejimi Doğu Guta'da sivilleri hedef alıyor VİDEO






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 