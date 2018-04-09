20:55, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Yahudi işgalcinin yaraladığı Filistinli şehit oldu





İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi işgalcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi işgalcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi. Filistinli Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada bir Yahudi işgalcinin dün Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla vurarak ağır yaraladığı, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Batı Şeria'nın Nablus kentinden Muhammed Abdulkerim Merşud'un (30) şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, Merşud'un ölümünden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı. İsrail Kanal 10 televizyonunda "bıçaklı saldırı girişiminde bulunan Filistinlinin, bir Yahudi işgalcinin hafif yaraladığı ve yerleşimci tarafından vurulduğu daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı" haberi yer almıştı.

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