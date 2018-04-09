BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinden Duma tepkisi

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolü altında bulunan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin "Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir BM Güvenlik Konseyi." ifadelerini kullandı.
El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, geçen cumartesi Duma'da yeni bir "ölümcül kimyasal" saldırı yapıldığına dönük haberlerin, uluslararası toplumun Suriye'de bu tür kimyasal saldırıların önlenmesinde bir kez daha aciz kaldığının göstergesi olduğunu vurguladı.
"Kimyasal ve biyolojik silahların kullanımını başarılı bir şekilde yasakladığımızı düşündüğümüz yıllardan sonra, Suriye'de bu silahların kullanımı normale dönerken dünya boş boş oturuyor." değerlendirmesinde bulunan El Hüseyin, Suriye'de 2013'ten bu yana 35 farklı olayda kimyasal silahların kullanıldığını aktardı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, kimyasal saldırılara karşı "sözlü kınamaların net bir şekilde yetersiz olduğunun" altını çizerek, daha sert tepki gösterilmemesinin "bu türden aşağılık silahların kullanımını teşvik edeceği ve uluslararası hukuk düzeninin meşruluğunun zayıflayacağı" uyarısında bulundu.
"DÜNYA HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA"
Suriye'de daha önceki insanlık suçlarının hesabının sorulmadığını ve küresel sistemin test edilmeye devam edildiğini dile getiren El Hüseyin, "Dünya kimyasal silahlı saldırılara karşı harekete geçmek zorunda ya da korkunç sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.
El Hüseyin, Suriye'de kullanılan kitle imha silahlarının yaşam hakkı üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu, daha fazla acı ve ıstıraba yol açtığını vurguladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yapısını da eleştiren Hüseyin, şunları kaydetti:
"(Bu saldırıya) Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir Güvenlik Konseyi. Dünya, özellikle de Güvenlik Konseyinde veto hakkı olan ülkelerin insanların acı çekmesini engellemek için uyanması gerekiyor, hızlıca uyanmak zorundalar."
Suriye'de rejimin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silahlı saldırıda 78 sivil hayatını kaybetmişti.
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde, muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, "(Duma'daki kimyasal saldırı) Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir BM Güvenlik Konseyi." dedi.
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