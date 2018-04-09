21:37, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden kimyasal saldırıya tepki

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yaptığı yazılı açıklamada, Duma'da uluslararası hukuka göre yasaklı kimyasal silahları kullanarak ihlallerini sürdüren Esed rejiminin işlediği "korkunç suçları" kınadığını ifade ederek, "Bu zalim rejimin, uluslararası cezalara çarptırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Esed reiminin, kan dökme ve insanlığa saygı konularında kayıtsız olduğu belirtilerek, Esed ve müttefiklerinin tüm insani sınırları aştığı kaydedildi.

Açıklamada, kitle imha silahlarıyla işlenen suçların; destek olanlar ile yaşananlar karşısında sessiz kalanların alınlarında utanç lekesi olarak kalacağı aktarıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği de uluslararası toplumun sessizliğinin, zalimlerin Suriye halkı ve siviller aleyhinde yasaklı silahlarla işlediği suçlara devam etmesi için teşvik niteliğinde olduğunu belirtti.

Karadaği, insan vicdanının hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bu ihlaller karşısında uluslararası ve halklar nezdinde acil bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

Suriye rejiminin, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.