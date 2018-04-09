Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
"Bugüne kadar 102 mayın, 739 el yapımı patlayıcı tespit edilmiş ve imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı, planladığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir." diyen Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bozdağ, Suriye'deki kimyasal saldırıyla ilgili olarak, uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem, fayda olduğunu belirterek, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." şeklinde konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir." dedi.
99 yıllık hayatına cami, medrese ve kervansarayların da olduğu yüzlerce eser yapan Mimar Sinan 9 Nisan 1588'te vefat etmişti
Ordu merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında Ordu Gölköy Askerlik Şube Başkanı'nın da bulunduğu 25 muvazzaf asker gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi'nde öncelikle yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın ki yatırımlar yapılabilsin" dedi.
Başbakan Yıldırım, "Özel sektör 800 milyar üzerinde yatırım yapıyor devlet 125 milyar yatırım yapıyor. 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlar. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkınmasını sürdürüyor." dedi.
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28'inci Mekanize Tugay Komutanlığı tank taburu personelinin yargılandığı davada, 11 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 27 sanığa da müebbet hapis cezasının verildiği bildirildi.
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İstanbul’a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko’yu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu karşıladı
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Son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 43 teröristin etkisiz hale getirildi
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma özel harekat timini taşıyan zırhlı aracın Türkiye-İran sınırının yakınlarında devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.