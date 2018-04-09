21:44, 09 Nisan 2018 Pazartesi

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü





Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi. Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında patlatıldığını belirtti. Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, 9 kişinin de yaralandığını aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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