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Asya
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Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, 9 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



İlgili Konular Afganistan Abdul Ahad Velizadeh
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