ABD'den 'Duma gözetime açılsın' çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suriye rejimi ile Rusya'ya, kimyasal saldırı düzenlenen Doğu Guta'nın Duma ilçesini, uluslararası tıbbi yardıma ve gözetime açma çağrısı yaptı.
Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın brifinginde Suriye'de rejimin düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Esed rejiminin masum sivillere karşı düzenlediği kimyasal silah saldırısı ürkütücü. Saldırıdan etkilenen çocukların görüntüleri tüm medeni dünyayı şok etmiştir. Bu durum, Esed rejiminin önceki kimyasal saldırılarıyla tutarlılık göstermektedir." ifadesini kullanan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu eylemlerden dolayı Rusya ve İran'ın da sorumluluk taşıdığını dile getirdiğini hatırlattı.
Sanders, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısında Rusya ve İran'a da işaret ederek, "Onların desteği olmadan bu eylem gerçekleşemezdi. Ayrıca Başkan, Rusya'nın, Esed rejiminin kimyasal silah programını sona erdirme anlamındaki yükümlülüğüne ihanet ettiğini de ifade etmiştir. Bunun karşılığında ödenecek bir bedel olacaktır." şeklinde konuştu.
Sanders, "Uluslararası toplumdan saldırıyla ilgili ellerindeki tüm bilgileri paylaşmasını ve failleri sorumlu tutmasını bekliyoruz. Ayrıca Suriye rejimi ile Rusya'ya, saldırının yapıldığı bölgenin uluslararası tıbbi yardıma ve uluslararası gözetime açılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.
Bir gazetecinin, Trump'ın bir süre önce "Suriye'den geri çekilmek istiyoruz." açıklamasını yaptığı, şimdi ise kimyasal saldırıdan dolayı rejimin hesap vermesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Bu ikisi arasında nasıl bir ilişki var?" sorusuna Sanders, şu yanıtı verdi:
"Başkan, Suriye'de DEAŞ'ı tamamen yendikten sonra askerlerimizin eve dönmesini istiyor. Ancak aynı zamanda Esed'in kimyasal silah saldırılarından caydırılmasını da istiyor. Askerlerimizi geri çekme sinyali vermemiz, faillerin sorumlu tutulması kabiliyetimizi azaltmayacaktır."
"Geri çekilme" ile "failleri sorumlu tutma" işinin birbirinden ayrı şeyler olduğunu kaydeden Sanders, ayrıca Trump'ın Rusya'ya karşı sadece son günlerde değil, daha önce de "sert" olduğunu savundu.
ABD Başkanı Trump da Beyaz Saray'da sabah saatlerinde yapılan kabine toplantısında, Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.
24 ila 48 saat içinde Suriye'deki kimyasal saldırının ardından ne yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini söyleyen Trump, sorumluların ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etmişti.
Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü. Saldırının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin konuyla ilgili acil toplantıya çağrıldığı açıklanmıştı.
ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey." dedi.
ABD Başkanı Trump'ın uzun süredir avukatlığını yapan Cohen'in ofisinde arama yapan FBI, bazı dokümanlara el koydu.
BMGK, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanlara açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Suriye rejimi ile Rusya'ya, saldırının yapıldığı bölgenin uluslararası tıbbi yardıma ve uluslararası gözetime açılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.
Ömer Serdar, "İslam ve Müslüman karşıtlığı konusunda gerekiyorsa bir mevzuat değişikliği yapılmasının ve toplumda sorumlu açıklamalarla doğru bir algı oluşturmanın dünyanın barışına katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
İsrail askerlerinin, bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı kameraya aldıkları ortaya çıktı.
Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ana okulu ve ilkokul çocuklarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Başkanı Trump, “Bir araba, Çin'den ABD'ye gönderildiği zaman ödenecek tarife yüzde 2,5. Bir araba, ABD'den Çin'e gönderildiği zaman ödenecek tarife yüzde 25. Bu kulağa serbest ve adil ticaret gibi mi geliyor? Hayır, bu aptalca ticaret." dedi.
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta bölgesinde, muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği kimyasal saldırıyı kınadı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri El Hüseyin, "(Duma'daki kimyasal saldırı) Dünyanın cevabı ne oldu? Boş sözler, cılız kınamalar ve veto kullanımıyla felç olan bir BM Güvenlik Konseyi." dedi.
Pakistan-Afganistan sınırında yer alan Ketta şehrinde sınır muhafızlarını hedef alan intihar saldırısında ilk belirlemelere göre, 5 muhafızın öldüğü açıklandı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Yahudi işgalcinin silahla vurarak yaraladığı daha sonra İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.
Köln'de, üyelerinin çoğunluğu Mardinli ve Adıyamanlı olan Süryani kilisesine saldırı gerçekleştirildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden "UCM, ancak Libya ve Darfur davalarında olduğu gibi BMGK'nin konuyu bize havale etmesiyle Suriye üzerinde yargı yetkisi edinebilir." açıklaması geldi.