00:25, 10 Nisan 2018 Salı

İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı





İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanlara açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırına yakın bölgelerde bulunan Filistinlileri gerçek mermiyle hedef alması sonucu 6 kişinin yaralandığını belirtti. Kudra, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtti. Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırına yakın bölgelerde barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Sınırdaki barışçıl gösterilere İsrail'in orantısız güçle müdahalesinde 30 Mart'tan bu yana 32 kişi şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan yaklaşık 3 bin Filistinli yaralandı. Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

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