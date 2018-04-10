BMGK, kimyasal silah kullanımı için toplandı

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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden Suriye'deki savaşın ulusal ya da bölgesel bir krizin ötesine geçtiğini ve şu anda uluslararası güvenliği tehdit ettiği uyarısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.
De Mistura, Cenevre'den video konferansla katıldığı toplantıda, Duma'daki ''şüpheli'' kimyasal silah saldırısında en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı yönünde haberler aldıklarını ancak BM'nin bu saldırıları ve sorumlularını belirleyemediğini söyledi.
De Mistura, Duma'daki ''iğrenç'' saldırı için ''kapsamlı ve bağımsız'' bir soruşturma çağrısı yaptı.
Afrin'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan de Mistura, ''Türk hükümeti, Afrin harekatının ardından, PYD/YPG güçleri Suriye'nin kuzeyindeki diğer bölgelerden çıkarılmazsa daha fazla operasyon yürüteceklerini belirtti. Bu bölgelerdeki askeri operasyonlar uluslararası gerginlik potansiyeline sahip ve bu nedenle tüm taraflara gerginliği azaltma ve itidal çağrısı yapıyoruz.'' dedi.
De Mistura, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin ise ''Bölgesel ve küresel güçlerin yıkıcı ve hayal dahi edilemez sonuçlara neden olacak çıkar çatışmaları yüzünden ilk kez sadece bölgesel, ulusal ya da Suriye'nin güvenliği değil uluslararası güvenlikten endişe duyduğum bir noktaya ulaştım.'' değerlendirmesinde bulundu.
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BMGK, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.
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