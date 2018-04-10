09:04, 10 Nisan 2018 Salı

Moody's Brezilya'nın not görünümünü yükseltti





Brezilya'nın not görünümünü "negatiften durağana" çeviren Moody's, "Ba2" seviyesindeki notunu korudu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Brezilya'nın not görünümünü "negatiften durağana" çevirdi ve "Ba2" seviyesindeki notunu teyit etti. Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'nın "Ba2" olan kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün ise durağana yükseltildiği bildirildi. Ülkenin kısa ve orta vadeli büyüme beklentilerinin daha önce tahmin edilenin üstünde olmasının not görünümünün değiştirilmesinde etkili olduğu belirtilen açıklamada, "Moody's, geçen yılın mayıs ayında not görünümünü negatife çevirmesine neden olan büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin ve reform hızına yönelik belirsizliklerin azaldığına inanıyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, ayrıca Brezilya'nın bir sonraki hükümetin orta vadeli borç göstergelerini dengeli hale getirecek mali reformları hayata geçirmesinin beklendiği kaydedildi.

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