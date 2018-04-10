09:05, 10 Nisan 2018 Salı

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 10 Nisan 2018

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.



- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TİKA koordinatörlerini kabul edecek.



(Ankara/11.30/17.00)



2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile görüşecek.



(TBMM/16.00)



3 - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü heyetini kabul edecek, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.



- Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov onuruna öğle yemeği verecek, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinatörlerini kabul edecek.



(Ankara/10.45/11.30/13.30/15.15)



4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ile Mecliste bir araya gelecek.



(TBMM/13.30/17.00)



5- HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.



(TBMM/12.30/10.30)



6- Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler izleniyor.



(İdlib/Azez/Afrin)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Yeni Dünya Vakfı Meclisi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.



(Antalya/09.30)



2- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, TİKA koordinatörler toplantısına iştirak edecek.



(Ankara/10.00)



3- Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.



(Ankara/17.00)



4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kardeşim İçin Der'a filminin gala programına katılacak.



- Şahin, Anadolu Ajansı Savaş Fotoğrafları Sergisi'ni gezecek.



(Çobanbey/16.30/14.00)



5- TBMM Genel Kurulunda, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teşkilat ve görevlerine ilişkin değişiklik öngören kanun tasarısının görüşmelerine başlanacak.



(TBMM/15.00)







EKONOMİ



1- Hazine, 10 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.



(Ankara)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'ya düzenlediği kimyasal silah saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.



(Doğu Guta/Washington/ Brüksel)



2- ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Beyaz Saray'da görüşecek.



(Washington)





GÜNCEL



1- Anadolu Ajansı ile Kazakistan'ın Ulusal Haber Ajansı Uluslararası Enformasyon Ajansı (KAZINFORM) arasında AA İstanbul Ofisi'nde iş birliği anlaşması imzalanacak.



(İstanbul/12.30)



2- Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Sakıp Sabancı, vefatının 14. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.



(İstanbul/10.00)



3- FETÖ davaları



- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığında, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili 18 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 14 tutuklu sanığın yargılandığı İstanbul'daki "ana darbe" davasının görülmesine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Büyük Salon'da devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde, Kartal Köprüsü’nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişimi öncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında yapılan toplantı ile kalkışma günü tugayda yaşananlar ve burada darbecilerle çatışan Piyade Kurmay Albay Sait Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 4 kişinin şehit edilmesine ilişkin 132 sanığın yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin aralarında 3 generalin de bulunduğu 116'sı tutuklu, 1'i firari 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara ilişkin 3'ü rütbeli, 3'ü er, 116'sı öğrenci 122 sanığın yargılanmasına İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada 52'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın 5. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilecek.



(Kocaeli/09.00)



- FETÖ'nün darbe girişiminde Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan rütbeli askerlerin de aralarında bulunduğu 88'i tutuklu 332 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam edecek.



(Siirt/09.30)







SPOR



1- Voleybol Kadınlar CEV Kupası finali rövanşında Eczacıbaşı VitrA, Belarus'un Minchanka takımını konuk edecek.



(İstanbul/19.00)



2- Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanşında Ziraat Bankası, Rusya'nın Belogorie takımıyla karşı karşıya gelecek.



(Ankara/19.00)



3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası finali ilk maçında Darüşşafaka, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşılaşacak.



(Krasnodar/20.00)



4- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Roma-Barcelona ve Manchester City-Liverpool maçları yapılacak.



(Roma/Manchester/21.45)