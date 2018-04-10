09:26, 10 Nisan 2018 Salı

İdlib'de yaşanan patlamada 15 sivil hayatını kaybetti





İdlib'de 7 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil hayatını kaybederken, çoğu çocuk 36 sivil de yaralandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin İdlib ilinde 7 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil yaşamını yitirdi, 36 sivil yaralandı. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Muhammed Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, kent merkezindeki 7 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldiğini söyledi. Patlamada 15 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğunluğu çocuk 36 kişinin yaralandığını belirten Hac Yusuf, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini verdi. Patlamanın ardından binanın büyük kısmının yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında arama tarama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Hac Yusuf, "Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın sebebi ancak çalışmalardan sonra netleşir." dedi. Patlama nedeniyle çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü.

İlgili Konular idlib esed Suriye

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.