09:32, 10 Nisan 2018 Salı

İngiltere Brexit’ten pişman mı?

Osman Hulusi Boyraz – Londra



Avrupa Birliği’nden (AB) çıkacak ilk ülke unvanını taşıyacak olan İngilizler bu unvandan ne kadar mutlu olabilecekler? 40 yılı aşkın bir süredir ekonomisini Avrupa ülkeleriyle birlikte oluşturan, planlarını Birlik planlarına göre düzenleyen İngiltere’nin çıkma kararı, AB’nin kendisini etkileyeceği kadar İngiltere’yi de derinden etkileyecek görünüyor. Hele bir de bu değişime hazırlıksız yakalanıldıysa, yıkıcı etkilerin kaçınılmaz olduğu söylenebilir.

AB’den ayrılma (Brexit) referandumunun üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. Bu süre zarfında, İngiltere’deki ekonomik ve siyasal veriler Brexit’i destekleyenler adına hep kötüye doğru gitti. Bu sabah cep telefonuma Vodafone’dan bir mesaj geldi, mesajda aynen şu yazıyordu: “Yükselen enflasyon oranlarından dolayı cep telefonu faturanıza yüzde 36 oranında zam yapılacaktır.” Brexit’in etkisi işte bu kadar hayatın içinden bir karşılığa sahip. Brexit referandumunun olduğu yıl, ülkedeki neredeyse bütün ürünlere yüzde 7 civarlarında zam yapılmıştı. Geçen yıl zam yapan bazı firmalar, maliyetlerini kurtaramadıkları gerekçesiyle bu yıl da zam yapma yoluna gideceklerini belirttiler.



Diğer taraftan geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ‘’şeker vergisi’’ de ekonomide işlerin istenildiği gibi gitmediğinin işaretlerinden. Şeker vergisi uygulamasıyla birlikte içerisinde şeker bulunan tüm içeceklerin satış fiyatları yüzde 15-20 oranında artırıldı.

İNSANLAR BREXİT’TEN PİŞMAN MI?

Brexit sonrası süreçte yapılan kamuoyu yoklamalarında, insanların yaşanan tecrübelerin ardından Brexit’e olan desteklerinin giderek düştüğü gözlemleniyor. You-Gov’un yaptırdığı kamuoyu araştırmasına göre İngilizlerin yüzde 47’si Brexit’in yanlış bir karar olduğunu düşünüyor. Brexit’in doğru bir karar olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 42 civarında. Geri kalan kısımsa bu konuda kararsız olduğunu söylüyor.

Brexit oylamasında AB’den ayrılma yönünde oy kullananların yüzde 7’sinin kullandığı oydan pişman olduğu, yüzde 7’sinin kararsız olduğu yüzde 86’lık kısmınsa kararının arkasında durduğu belirlenmiş.

Brexit’in yanlış bir karar olduğunu düşünenlerin başında kadınlar geliyor. Kadınlarda bu oran yüzde 49. Doğru bir karar olduğunu düşünenlerse yüzde 40 civarında.

İNGİLTERE İÇİN POST-BREXİT PLANI YOK

İngilizler için bugünden “100 yıl sonrasının planını yapar,” derler. Ancak Brexit referandumundan sonra ortaya çıkan tablo çok farklı. Brexit sonrasında, ülkeyi referanduma götüren başbakan koltuğundan oldu. Yerine geçen başbakansa güven tazelemek için yaptırdığı erken seçimde beklediği başarıya ulaşamayarak koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İngiltere’nin Brexit sürecini idare etmesi ve AB ile ayrılık öncesi ve sonrası süreçleri planlaması için kurulan Brexit Bakanlığı, şimdiye kadar herhangi önemli bir ilerleme sağlayabilmiş değil. AB ile henüz yapılan bir anlaşma olmamakla birlikte, bakanlıktan zaman zaman iş dünyasını rahatlatmak için söylem düzeyinde açıklamalar yapılıyor. Bu açıklamalarda da AB ile yapılması planlanan ara formüllere atıflarda bulunuluyor.

BOŞANMA TAZMİNATI 35-39 MİLYAR STERLİN ARASI

İngiltere’nin AB’den ayrılmak için ödeyeceği ‘’boşanma tazminatı’’ bedelinin 35 ile 39 milyar Sterlin arasında olması tahmin ediliyor. Bu miktarın yıllara bölünerek ödenmesi ön görülüyor.

KRALİYET AİLESİ NASIL BAKIYOR?

İngiltere’de Kraliyet ailesinin günlük siyasi meselelerle ilgili görüş beyan etmesi alışılagelmiş bir durum değil. Ancak tahtın 6. adayı olan York Dükü Prens Andrew bir istisna yaparak katıldığı bir söyleşide Brexit’le ilgili görüşlerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında konuşan Prens, süreçte yaşanan belirsizlikleri kast ederek AB’de kalmanın daha iyi bir fikir olabileceğine ima yaptı. Prens Andrew, ‘’Brexit’le ilgili herkes ne kadar karanlıktaysa ben de o kadar karanlıktayım’ yorumunda bulundu.