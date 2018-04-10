Mısır'da 'Bahar Bayramı' bilançosu: 16 ölü

Mısır'da düzenlenen Bahar Bayramı etkinlikleri kapsamında ülkenin bazı illerinde Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen 16 kişinin boğulduğu belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Asvan'da Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen ve iyi yüzme bilmeyen bir çocuk ile su kanalına giren bir işçi boğuldu.
Kına ilinde 4 kişi, Sohac'da bir genç, Asyut'ta 4 kişi, Beni Suvefy'te bir kız çocuğu, Menufiyye ve Kalyubiyye'de bir çocuk ve iki genç, İsmailiyye'de de bir gencin boğulması üzerine bu olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Mısır'da kadim dönemden bu yana kutlanan Bahar Bayramında halk, Nil Nehri'nde yıkanma geleneğini sürdürüyor.
Çin Devlet Başkanı Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet hakları kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.
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Mısır'da kadim dönemden bu yana kutlanan Bahar Bayramı kapsamında Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen 16 kişi boğuldu
İdlib'de 7 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil hayatını kaybederken, çoğu çocuk 36 sivil de yaralandı.
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