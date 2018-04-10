Trump ile Macron Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin kimyasal silah saldırısına karşı verilecek karşılığın konuşulduğu bildirildi.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trump ile Macron'un, 7 Nisan'da Suriye'deki acımasız kimyasal silah saldırısına nasıl karşılık verileceğine ilişkin koordinasyonu" ele aldıkları belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlığa vekalet eden John Sullivan'ın İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile telefonda Suriye konusunu görüştüğü kaydedildi.
Açıklamada, Sullivan ile Johnson'ın Duma'daki saldırıyı, bu olaya uluslararası toplumun vereceği muhtemel karşılığı ve ABD ile İngiltere'nin diğer ülkelerle atacağı muhtemel adımları konuştuğu duyuruldu.
Öte yandan, Beyaz Saray'da ABD'li üst düzey komutanlar ve Pentagon'daki üst düzey yetkililerle bir araya gelen Trump, "Bu akşam Suriye'yi tartışacağız. Ne zaman olacağını söylemeyeceğim ama Şam yakınlarındaki bu saldırı güçlü bir şekilde karşılık bulacak." değerlendirmesini yaptı.
Trump, göreve yeni başlayan Beyaz Saray'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'dan da övgüyle bahsederek çok başarılı olacağına inandığını kaydetti.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün sabah yapılan kabine toplantısında, Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.
24 ila 48 saat içinde Suriye'deki kimyasal saldırının ardından ne yapacaklarına ilişkin karar vereceklerini söyleyen Trump, sorumluların ağır bir bedel ödeyeceğini ifade etmişti.
Suriye rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.
Çin Devlet Başkanı Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet hakları kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına karşı verilecek karşılık konuşuldu
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