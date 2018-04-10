10:25, 10 Nisan 2018 Salı

Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 7 terörist imha edildi





Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında örgüt mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 9-10 Nisan'daki hava harekatları sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildi, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.